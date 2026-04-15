برگزاری آیین استقبال از بازماندگان ناوشکن دنا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین استقبال از ۳۲ نفر از بازماندگان حادثه ناوشکن «دنا» با حضور فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا، فرمانده هوانیروز مشهد، استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و دیگر مسئولان در مشهد مقدس برگزار شد.

ناوشکن دنا در قالب ناوگروه ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در مسیر بازگشت از رزمایش بین‌المللی «میلان ۲۰۲۶» هندوستان مورد حمله ناجوانمردانه زیردریایی نیروی دریایی آمریکای جنایتکار قرار گرفت و در این حمله ناجوانمردانه ۱۰۴ نفر به شهادت رسیدند و ۳۲ نفر مجروح شدند؛ ۲۰ نفر از شهدا، جاویدالاثر هستند.

