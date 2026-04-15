امیر دریادار سیاری:

افتخار می‌کنم قطره‌ای هستم از اقیانوس بیکران اتحاد ملت ایران

معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در تجمعات شبانه مردمی در دفاع از کشور و حمایت از نیروهای مسلح، گفت: در برابر غیرت مردم، جان‌فدا شدن کم است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، شامگاه گذشته در میان تجمعات مردمی که در دفاع از کشور و حمایت از نیروهای مسلح، برگزار می‌شود، حضور یافت. 

وی با اشاره به حضور خود در این تجمعات اظهار کرد: دقایقی توفیق پیدا کردم در تجمعات شبانه مردمی باشم. 

امیر سیاری در ادامه با تأکید بر عظمت و غیرت مردم در دفاع از کشور، افزود: در مقابل عظمت و غیرت مردان و زنان و جوانان و کودکانی که دیدم، جان‌فدا شدن هم کم است. 

معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین با اشاره به انسجام اجتماعی شکل‌گرفته در این تجمعات، گفت: افتخار می‌کنم که قطره‌ای هستم از اقیانوس بیکران اتحاد ملت ایران.

 

