به گزارش ایلنا، هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش به صورت تناسبی برگزار می‌شود.

براساس شیوه انتخابات تناسبی، احزاب و جبهه‌های سیاسی به نسبت رایی که کسب می‌کنند، در شورای شهر تهران صاحب کرسی می‌شوند.

طبق جدول زمانبندی انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، قرار است هفتمین دوره انتخابات شوراها، جمعه یازدهم اردیبهشت برگزار شود.