سفارت ایران در لندن خطاب به رئیس شورای اروپا: پیش از موعظه دیگران، کارنامه خود را مرور کنید
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در واکنش به ادعاهای تکراری و رویکرد دوگانه آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا در قبال کشورمان تأکید کرد که وی پیش از موعظه دیگران، باید کارنامه این بلوک در قبال نقض تعهدات برجامی و سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را مرور کند.
به گزارش ایلنا، سفارت کشورمان در لندن با انتشار پیامی در ایکس نوشت: شگفتآور است که مقامهای اروپایی همان مواضع تکراری را بازتولید میکنند، در حالی که منابع واقعی بیثباتی را نادیده میگیرند.
در این پیام آمده است: برنامه هستهای ایران تحت گستردهترین و سختگیرانهترین بازرسیهای تاریخ آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشت، در حالی که رژیم اسرائیل هرگز چنین نظارتی را نپذیرفته است و اروپا بهراحتی در این باره سکوت میکند.
سفارت کشورمان یادآور شد: ایران برجام را با حسن نیت امضا کرد؛ ایالات متحده از آن خارج شد و اروپا به تعهدات خود عمل نکرد. ایران با این حال یک سال به تعهداتش پایبند ماند، در حالی که تحریمها از سوی اروپا تشدید شد.
حالا از «رسیدگی به نگرانیها» صحبت میکنید؟ در این پیام تأکید شده است: ایالات متحده و رژیم اسرائیل در میانه مذاکرات، دو بار به ایران حمله کردند؛ اقداماتی شامل ترور، هدف قرار دادن غیرنظامیان از جمله یک مدرسه ابتدایی و تخریب زیرساختها که نقض آشکار حقوق بینالملل محسوب میشود، در حالی که اروپا در برابر آن سکوت کرد.
سفارت کشورمان تصریح کرد: پیش از آنکه دیگران را موعظه کنید، بهتر است کارنامه خود را مرور کنید، مگر آنکه تمایلی به شنیدن آن نداشته باشید.
در میانه همه این تحولات، اروپا تحریمهای بیشتری اعمال کرد و واژه «مضحک» حتی برای توصیف این وضعیت کافی نیست. در ادامه این پیام آمده است: این تصور که مماشات با سیاستهای ماجراجویانه، بهویژه در دوره دونالد ترامپ، به امنیت منجر میشود، توهمی بیش نیست و اگر متوقف نشود، پیامدهای آن دیر یا زود به اروپا نیز خواهد رسید.
رئیس شورای اروپا که به غرب آسیا سفر کرده است، پیشتر در پیامی با اشاره به تحولات اخیر مدعی شد که مقامهای ایران باید از این فرصت استفاده کنند تا به نگرانیهای جامعه بینالمللی رسیدگی کنند.
وی بدون اشاره به تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا گفته بود که «دیپلماسی تنها مسیر دستیابی به صلحی پایدار است.» این درحالی است که کشورهای غربی از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، با اتخاذ مواضعی انفعالی و خودداری از محکوم کردن متجاوزان، عمدتاً به دعوت طرفها به خویشتنداری و بازگشت به مسیر دیپلماسی بسنده کردند.
پس از آنکه ایالات متحده در تحقق اهداف ادعایی خود در میدان ناکام ماند و ناگزیر به اعلام آتشبس شد، مقامهای اروپایی در موضعی متناقض، بر ضرورت گفتوگو تأکید کرده و تهران را مسئول بهرهگیری از این فرصت ادعایی برای رفع نگرانیهای ادعایی معرفی کردند جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال، مسئولانه و مبتنی بر رویکرد دیپلماتیک در مذاکرات اسلامآباد، اراده جدی خود را برای دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه به نمایش گذاشت و همواره تأکید کرده است که تنها در صورت پایبندی واقعی طرفهای مقابل به تعهدات و پرهیز از رویکردهای فشارمحور، امکان دستیابی به توافقی قابل اعتماد و ماندگار وجود خواهد داشت.