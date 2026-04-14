گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه‌ ایران و ترکیه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، روز سه‌شنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همتای ترکیه‌ای را در جریان تحولات مرتبط با آتش‌بس و مذاکرات بین ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ در منطقه قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را جنایتی فاحش علیه صلح و امنیت جهانی دانست و بر مسئولیت همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای پاسخگو کردن متجاوزان و مواخذه و مجازات عاملان و آمران جنایات ارتکابی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به تشدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مشروع مردم لبنان علیه متجاوزان اشغالگر تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه، حمایت این کشور از ابتکارهای موجود برای خاتمه جنگ در کل منطقه را یادآور شد. وی همچنین خواستار هوشیاری همه طرف‌ها در قبال دسیسه‌های رژیم صهیونیستی برای تداوم ناامن‌سازی و عادی‌سازی قانون‌شکنی و جنایت در منطقه شد.

