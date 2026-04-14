پزشکیان:
مواضع ۶ کشور دنیا در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی ریشه در جایگاه فرهنگی و تاریخی آنها دارد
رئیس جمهور در پیامی نوشت: مواضع اسپانیا، چین، روسیه، ترکیه، ایتالیا و مصر در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی، ریشه در جایگاه فرهنگی و تاریخی آنها دارد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اصالت تمدنها در بزنگاههای مهم تاریخی خود را نشان میدهد. مواضع اسپانیا، چین، روسیه، ترکیه، ایتالیا و مصر در مخالفت با جنگطلبی و جنایات رژیم صهیونیستی، ریشه در جایگاه فرهنگی و تاریخی آنها دارد.