به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اصالت تمدن‌ها در بزنگاه‌های مهم تاریخی خود را نشان می‌دهد. مواضع اسپانیا، چین، روسیه، ترکیه، ایتالیا و مصر در مخالفت با جنگ‌طلبی و جنایات رژیم صهیونیستی، ریشه در جایگاه فرهنگی و تاریخی آن‌ها دارد.

