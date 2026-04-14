حضور سرزده رئیسجمهور در ساختمان اورژانس استان تهران
روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران از بازید سرزده رئیسجمهور در ساختمان اورژانس استان تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان اورژانس استان تهران اعلام کرد: پزشکیان رئیسجمهور کشورمان به صورت سرزده در ساختمان اورژانس استان تهران حضور یافت و ازاین مجموعه بازدید کرد.
در این بازدید، رئیسجمهور از نزدیک در جریان روند خدمترسانی، امکانات، ظرفیتها و چالشهای موجود در حوزه فوریتهای پزشکی قرار گرفت و با رئیس اورژانس استان تهران و برخی از کارکنان نیز گفتوگو کرد.
اخبار تکمیلی این بازدید متعاقباً اعلام خواهد شد