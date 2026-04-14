پزشکیان در بازدید و نظارت ستادی از وزارت ارتباطات:
نباید اجازه داد نسل آینده از دسترسی به علم و مهارت محروم شود
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان در جریان بازدید و نظارت ستادی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مدیران و کارکنان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: پایداری شبکههای ارتباطی و استمرار ارائه خدمات عمومی در شرایط خاص کشور ، نشاندهنده استقرار صحیح حکمرانی دیجیتال، انسجام مدیریتی و کارآمدی ساختارهای فنی و اجرایی در این حوزه است.
رئیسجمهور تأکید کرد: عملکرد مناسب بخشهای آموزش، پشتیبانی، توسعه و بهرهبرداری، گواه آن است که اجزای مختلف این وزارتخانه و سایر دستگاههای اجرایی بهدرستی در جای خود قرار گرفته و حتی در شرایط بحرانی نیز مأموریتهای خود را بهصورت هدفمند دنبال میکنند.
پزشکیان در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر، تصریح کرد: علیرغم وقوع بحران و شرایط جنگی در حدود 40 روز گذشته، کشور با حداقل نوسانات در حوزه خدمات زیرساختی و ارتباطی مواجه بوده است؛ امری که بیانگر تابآوری بالای زیرساختهای ملی و تلاش هماهنگ مدیران اجرایی در صف و ستاد است.
رئیسجمهور با اشاره به وضعیت متلاطم جهان در حوزههای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تهاجم تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به کشورمان افزود: در شرایطی که بسیاری از کشورها با اختلالات گسترده و نارضایتی عمومی ناشی از تبعات جنگ علیه ما مواجه هستند، استمرار خدمات در کشور ما نشاندهنده ثبات عملکردی و مدیریت هدفمند در ساختارهای کلان اجرایی است که شایسته تقدیر است.
رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایه انسانی و توسعه زیرساختهای علمی و آموزشی، اظهار داشت: دشمنان، با علم، دانایی و توانمندی ملت ایران مسئله دارند و در همین راستا، مراکز علمی، دانشمندان، مدارس و زیرساختهای حیاتی کشور را هدف قرار دادهاند.
پزشکیان افزود: حمایت از نظام آموزشی، تضمین دسترسی عادلانه به دانش و مهارت و تقویت زیرساختهای آموزشی، باید در اولویت برنامهریزیهای ملی قرار گیرد تا نسل آینده از مسیر رشد و پیشرفت بازنماند.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به نقش نخبگان و مدیران متعهد در پایداری کشور، تصریح کرد: حضور نیروهای متخصص، متعهد و ایثارگر در بدنه اجرایی در شرایط جنگی ، از مهمترین عوامل حفظ ثبات و کارآمدی نظام است و این سرمایهها باید مورد حمایت مستمر قرار گیرند.
پزشکیان با تأکید بر نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای ارتباطی، اظهار داشت: دولت موظف است با سیاستگذاری هوشمندانه، از این ظرفیتها حمایت و موانع پیشروی آنها را برطرف کند.
رئیسجمهور در بخش م دیگری از سخنان خود، با اشاره به حملات اخیر، بهویژه اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در حدود 40 روز گذشته علیه کشورمان ، با طرح پرسشهایی صریح و بنیادین، این اقدامات را به چالش کشید و تصریح کرد: به چه حق و با کدام مجوز قانونی، چنین حملاتی علیه زیرساختها، مراکز علمی، فرماندهان، دانشمندان و حتی دانشآموزان یک کشور صورت گرفت ؟ بر اساس کدام یک از اصول حقوق بینالملل، حمله به زیرساختهای حیاتی، پلها، مراکز آموزشی و غیرنظامیان توجیهپذیر است؟
رئیسجمهور با انتقاد از رویکردهای دوگانه در عرصه بینالمللی، خاطرنشان کرد: چگونه است که کشورهایی که خود در اقدامات تروریستی، ترور دانشمندان و هدف قرار دادن مردم بیگناه نقش دارند، دیگران را به تروریسم متهم میکنند؟
رئیسجمهور همچنین با اشاره به اظهارات تهدیدآمیز و سخیف رئیسجمهور آمریکا مبنی بر نابودی تمدن ایران ، تصریح کرد: طرح ادعاهایی مبنی بر نابودی تمدن ایران بیش از آنکه نشانه قدرت باشد ناشی از ضعف و استیصال در برابر قدرت، عظمت و توانمندی یک ملت بزرگ و با تمدن است.
پزشکیان در پایان، ضمن تقدیر مجدد از تلاشهای مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر تداوم مسیر توسعه، تقویت همکاری میان بخشهای دولتی و خصوصی و حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: با اتکا به توان داخلی و همدلی ملی، مسیر پیشرفت کشور با قدرت ادامه خواهد یافت و هیچ خللی در حرکت رو به جلوی ایران ایجاد نخواهد شد.