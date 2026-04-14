وی با صدور دستوری خطاب به ۱۶ استاندار مرزی تاکید کرد: استانداران با بهره‌گیری حداکثری از اختیارات ویژه تفویض‌شده، در تعامل با وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت و سایر مراجع دخیل در امر تجارت مرزی، ضمن بی‌اثر کردن تهدید محاصره دریایی، با تسهیل واردات کالاهای اساسی دشمن را در این جبهه نیز ناکام کنند.

وزیر کشور در این دستور همچنین بر تداوم تعامل نزدیک سایر استانداران کشور با استانداران مرزی به عنوان اقدام مکمل در چرخه تأمین و توزیع، تأکید و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارتخانه را مأمور نظارت بر این فرآیند کرده است.

بر این اساس، استانداران مرزی در راستای خنثی‌سازی تهدید دشمن علیه معیشت مردم، با بسیج همه ظرفیت‌های ممکن ملی و منطقه‌ای و هم‌افزایی با ظرفیت‌های مردمی از قبیل تعاونی‌های مرزنشین و... تجارت مرزی شامل واردات کالاهای اساسی و نیز صادرات کالا را بیش از پیش تقویت کرده و توسعه دهند.