دستور وزیر کشور به استانداران مرزی برای بیاثرسازی تهدید محاصره دریایی
وزیر کشور با بیان اینکه «هرگونه توطئه و خیال تحریم و محاصره راه به جایی نمیبرد»، تاکید کرد: استانداران مرزی با بهرهگیری از اختیارات ویژه تفویضشده، ضمن بیاثر کردن تهدید محاصره دریایی، دشمن را در این جبهه نیز ناکام کنند.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور ضمن عرض خداقوت به استانداران مرزی که در ایام جنگ تحمیلی سوم با بهرهگیری از اختیارات ویژه خود تجارت مرزی را تقویت کرده و به تأمین کالاهای اساسی کشور کمک کردهاند، تأکید کرد: برای ایران بزرگ اسلامی با دارا بودن بیش از هشت هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی، هرگونه توطئه و خیال تحریم و محاصره راه به جایی نمیبرد.
وی با صدور دستوری خطاب به ۱۶ استاندار مرزی تاکید کرد: استانداران با بهرهگیری حداکثری از اختیارات ویژه تفویضشده، در تعامل با وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت و سایر مراجع دخیل در امر تجارت مرزی، ضمن بیاثر کردن تهدید محاصره دریایی، با تسهیل واردات کالاهای اساسی دشمن را در این جبهه نیز ناکام کنند.
وزیر کشور در این دستور همچنین بر تداوم تعامل نزدیک سایر استانداران کشور با استانداران مرزی به عنوان اقدام مکمل در چرخه تأمین و توزیع، تأکید و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارتخانه را مأمور نظارت بر این فرآیند کرده است.
بر این اساس، استانداران مرزی در راستای خنثیسازی تهدید دشمن علیه معیشت مردم، با بسیج همه ظرفیتهای ممکن ملی و منطقهای و همافزایی با ظرفیتهای مردمی از قبیل تعاونیهای مرزنشین و... تجارت مرزی شامل واردات کالاهای اساسی و نیز صادرات کالا را بیش از پیش تقویت کرده و توسعه دهند.