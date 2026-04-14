از دست و پا گذشت، اما دست از وطن نکشید!

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، با انتشار تصویری از یکی از مدافعان میهن که در راه دفاع از کشور به درجه رفیع جامبازی نائل آمده است نوشت:

وطن برای ایرانیان، چیزی ورای تعلق خاطر به آب و خاک است؛ وطن، برای ایرانی، میراثی است گران‌بها به قدمت تمدنی چند هزارساله که طی قرون و اعصار از نیاکان به فرزندان رسیده است، و همین ویژگی تمدنی است که با روحی معنوی همه متجاوزان را از کرده خود پشیمان کرده و دشمنان را مقهور اراده خود نموده است.

ایران اینگونه در طول تاریخ برجای مانده و سرفرازانه باقی خواهد ماند.

توضیح عکس:

‌سرباز شجاع وطن که پیش از در آغوش گرفتن نوزادش، در راه دفاع از میهن دستانش را از دست داد.

