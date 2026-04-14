رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به نقش وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای اجرایی و خدماتی در حفظ ثبات بازار و تأمین کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و افزود: در لحظاتی که انتظار می‌رفت نشانه‌های بحران در جامعه دیده شود، قفسه فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها و مخزن پمپ‌بنزین‌ها پر بود، شبکه‌های زیرساختی و خدماتی کاملاً پایدار عمل کردند و مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف اجازه ندادند مردم احساس قرار گرفتن در شرایط اضطرار و بحران داشته باشند.

حضرتی به نقش روایت‌سازی و عملکرد رسانه‌ای در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: روایت‌سازی ابزار اصلی اهالی رسانه و روابط‌عمومی‌ها بود و ما به اتکای همین ابزار قدرتمند توانستیم جریان اطلاع‌رسانی را در صحنه بین‌المللی و داخلی مدیریت کنیم.

وی افزود: نقش‌آفرینی مسئولانه صاحب‌نظران و اهالی رسانه، تولید پیام‌های مؤثر، حضور در رسانه‌های معتبر جهانی، فعالیت سفارتخانه‌ها و اقدامات تیم‌های رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، جریان‌سازی اثربخشی در جنگ روایت‌ها ایجاد کرد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: مجموعه روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در روایت‌سازی از عملکرد دولت در حوزه تأمین امنیت غذایی، ارائه گزارش از زنجیره تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و انتقال پیام‌های امیدآفرین به جامعه بسیار درست، دقیق و به‌موقع عمل کرد، که قابل قدردانی است.

حضرتی بر مستندسازی تجربه‌های مدیریتی دوران جنگ تأکید کرد و گفت: بحران جنگ باید منشأ تحول در نگرش‌های ما در حوزه‌های مختلف شود، باید اقدامات و دستاوردها حتی اقدامات مغفول مانده را را دقیق و درست ثبت کنیم، تا برای آینده الگوی مدیریت بحران داشته باشیم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از تلاش رسانه‌ها، خبرنگاران، اصناف و اتحادیه‌های بخش کشاورزی در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: حفظ امید و تقویت روحیه مردم در دوره پساجنگ و پس از پیروزی، نیازمند ارتباط نزدیک با همه اقشار جامعه، پاسخ‌گویی شفاف به افکار عمومی و روایت‌سازی هنرمندانه است.