قدردانی شورایاطلاعرسانی دولت از وزارت جهاد کشاورزی در ایام جنگ
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با قدردانی از اقدامات و تلاشهای وزارت جهاد کشاورزی و به خصوص روابط عمومی آن در جنگ 40 روزه گفت: اقدامات و دستاوردهای دولت درباره تأمین امنیت غذایی در جنگ رمضان که موجب آرامش بازار و جامعه شد، باید به صورت دقیق وهنرمندانه مستند، روایت و منعکس شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الیاس حضرتی در دیدار رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشاورزی و جمعی از مدیران روابط عمومی این وزارتخانه گفت: مردم ایران در این دوره از جنگ، تابآوری و انسجام کمنظیری از خود نشان دادند و دوران درخشانی از اقتدار و همبستگی ملی را تقویم جمهوری اسلامی و در تاریخ ایران ثبت کردند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به نقش وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای اجرایی و خدماتی در حفظ ثبات بازار و تأمین کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و افزود: در لحظاتی که انتظار میرفت نشانههای بحران در جامعه دیده شود، قفسه فروشگاهها، داروخانهها و مخزن پمپبنزینها پر بود، شبکههای زیرساختی و خدماتی کاملاً پایدار عمل کردند و مدیران و کارکنان بخشهای مختلف اجازه ندادند مردم احساس قرار گرفتن در شرایط اضطرار و بحران داشته باشند.
حضرتی به نقش روایتسازی و عملکرد رسانهای در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: روایتسازی ابزار اصلی اهالی رسانه و روابطعمومیها بود و ما به اتکای همین ابزار قدرتمند توانستیم جریان اطلاعرسانی را در صحنه بینالمللی و داخلی مدیریت کنیم.
وی افزود: نقشآفرینی مسئولانه صاحبنظران و اهالی رسانه، تولید پیامهای مؤثر، حضور در رسانههای معتبر جهانی، فعالیت سفارتخانهها و اقدامات تیمهای رسانهای در شبکههای اجتماعی، جریانسازی اثربخشی در جنگ روایتها ایجاد کرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: مجموعه روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در روایتسازی از عملکرد دولت در حوزه تأمین امنیت غذایی، ارائه گزارش از زنجیره تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و انتقال پیامهای امیدآفرین به جامعه بسیار درست، دقیق و بهموقع عمل کرد، که قابل قدردانی است.
حضرتی بر مستندسازی تجربههای مدیریتی دوران جنگ تأکید کرد و گفت: بحران جنگ باید منشأ تحول در نگرشهای ما در حوزههای مختلف شود، باید اقدامات و دستاوردها حتی اقدامات مغفول مانده را را دقیق و درست ثبت کنیم، تا برای آینده الگوی مدیریت بحران داشته باشیم.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت از تلاش رسانهها، خبرنگاران، اصناف و اتحادیههای بخش کشاورزی در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: حفظ امید و تقویت روحیه مردم در دوره پساجنگ و پس از پیروزی، نیازمند ارتباط نزدیک با همه اقشار جامعه، پاسخگویی شفاف به افکار عمومی و روایتسازی هنرمندانه است.