بررسی تنظیم بازار مصالح ساختمانی و حمایت از اشتغال کارگران در کمیسیون عمران مجلس

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی در تشریح نشست کمیسیون عمران با حضور رئیس و اعضای کمیسیون، معاونان وزارت راه و شهرسازی و معاونان گمرک و وزارت صمت از جمله رئیس ایمیدرو، گفت: در این نشست مباحث مختلفی پیرامون تنظیم بازار مصالح ساختمانی و بازسازی زیرساخت‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات مهمی برای مدیریت شرایط فعلی به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبات این نشست اظهار کرد: در ارتباط با مسئله تنظیم بازار اقلام فولادی، مقرر شد وزارت صمت اقدامات و تمهیدات لازم را در جهت عرضه کافی، کاهش و تثبیت قیمت‌ها صورت دهد. همچنین مصوب شد برای نیاز پروژه‌های اولویت‌دارِ اعلامی توسط معاونان شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و کشور، وزارت صمت نسبت به تأمین و عرضه محصولات خواسته شده خارج از بورس کالا، اقدام عاجل به عمل آورد.

رضایی کوچی با تأکید بر لزوم حفظ اشتغال نیروی کار تصریح کرد: تأکید جدی کمیسیون این بود که هیچ کارگری در کارگاه‌های مورد حمله در جنگ نباید تعدیل یا بیکار شود. از این رو مقرر گردید حمایت‌های لازم از طریق اعطای تسهیلات، مشوق‌ها و سایر حمایت‌ها انجام شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی فعلی، کنترل قیمت مصالح پایه یک ضرورت است و این روند بایستی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت دقیق حمایت و کنترل شود.