رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهدای ارتش در استان کردستان دیدار کرد
در ادامه برنامه دیدار با خانواده معظم شهدا، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی با حضور در استان کردستان به نمایندگی از فرمانده کل ارتش، با خانواده شهدای ارتش در جنگ «رمضان» در این استان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ادامه دیدار با خانواده شهدا، با خانواده شهدای جنگ رمضان (شهدای نیروی زمینی، پدافندهوایی و نیروی دریایی ارتش) در شهرهای سنندج، مریوان، سقز، بانه دیدار و گفتوگو کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی ضمن قدردانی از خانواده معظم شهدا، با اشاره به نقش خانوادهها در تربیت چنین فرزندان مجاهدی تأکید کرد: تربیت فرزندانی مؤمن، مخلص، شجاع و جانفدا نتیجه تلاشها، تربیتها و رزقهای حلالی است که خانوادهها به وسیله آن فرزندان خود را میپرورانند و تاریخ ایران اسلامی نیز هرگز فداکاریهای خانوادههایی را که بهترین سرمایههای زندگی خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کردند، فراموش نخواهد کرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: ایستادگی و بصیرت خانوادههای معظم شهدا، از مهمترین ارکان استحکام و قوام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین ضروری است تا همگان قدردان این عزیزان باشیم.
وی با بیان اینکه شهادت قله سعادت یک انسان است، خاطرنشان کرد: شهدا از مقربان درگاه الهی و بندگان منتخب خداوند هستند و مدال پرافتخار شهادت مدالی است که تنها نصیب مقربترین بندگان خداوند میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی در جریان این سفر با خانوادههای شهیدان نچیروان رحیمی، ساسان افخمی، اسامه محمودیان، مهدی علیزاده، سلیمان ملاویسی، کیان درویشی، فرید زارعی، سینا خدایی، محمد حیاتی کرویان دیدار کرد.