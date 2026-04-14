به گزارش ایلنا، رضا نصری در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در تاریخ ۲۱ تا ۲۲ آوریل، نامزدهای باقی‌مانده برای سمت دبیرکل سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک دیدگاه‌های خود را ارائه خواهند کرد. رافائل گروسی، رئیس کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یکی از آن‌هاست.

در ذهن من هیچ تردیدی وجود ندارد گروسی کم‌صلاحیت‌ترینِ این افراد است. او در سمت کنونی خود، به‌طرز فاجعه‌باری در حفظ بی‌طرفی و عینیت به پرونده هسته‌ای ایران شکست خورده است. فراتر از سال‌ها ترویج روایت آمریکا و اسرائیل، بسیاری از ناظران معتقدند گزارش جانبدارانه او در ژوئن گذشته، توجیه اصلی اسرائیل برای حمله به ایران را فراهم کرد.

کاملاً روشن است او در صورت رسیدن به سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد، به «لابیست اسرائیل» در بالاترین سطح این نهاد تبدیل خواهد شد و هرگونه اصلاح ساختاری معنادار با هدف ایجاد توازن و پاسخگویی را مسدود خواهد کرد.

در سطحی شخصی‌تر، من از نزدیک شاهد تسلیم او در برابر اسرائیل بوده‌ام.

در جریان سفرش به اسرائیل، دو سؤال ساده درباره پنهان‌کاری زرادخانه هسته‌ای اسرائیل تحت دکترین موسوم به «ابهام راهبردی» مطرح کردم. پاسخ او—به‌عنوان رئیس یک سازمان بین‌المللی—این بود که مرا بلاک کند.

همین برای من کافی بود تا همه‌چیز را بفهمم.

نه کارنامه او و نه شخصیتش، او را واجد شرایط این سمت نمی‌کند.

[سؤالاتی که پرسیدم را در اسکرین‌شات‌های پیوست‌شده بخوانید. این حداکثر سطحی از پرسشگری است که او حاضر است در قبال اسرائیل تحمل کند. اگر کسی در رویداد ۲۱ تا ۲۲ آوریل حضور دارد، لطفاً دوباره همین سؤالات را از او بپرسد.]

