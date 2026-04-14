به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

پایان آتش‌بس نباید منجر به تمدید آتش‌بس شود، یا باید حقوق ایران از جمله تسلط ما بر تنگه هرمز را به رسمیت بشناسند، یا به جنگ برگردند.

قرار نیست از فضای تنفسی پدید آمده برای شرارت مجدد و تجهیز خودشان استفاده کنند

اگر حقوق ما را ندهند دندان لق آتش بس موجب وحشی‌گری آمریکایی‌ها ها و صهیونیست ها می‌شود را باید کند و کنار گذاشت

