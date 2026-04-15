علی زینی وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که بیشترین خسارات در جنگ تحمیلی سوم در کدام استان‌ها گزارش شده است، گفت: با توجه به اینکه هنوز جنگ ادامه دارد دسته‌بندی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته و به صورت کامل برآورد خسارت نشده است.

وی ادامه داد: قاعدتاً استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، کرمانشاه و آذربایجان شرقی بیشترین خسارت‌ها را داشته‌اند البته سه استان اول بیشترین خسارت را داشته‌اند و بیشترین حملات به این استان‌ها صورت گرفته بود.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: برآورد خسارت‌ها هم به صورت روزانه انجام شده و برآورد هم صورت خواهد گرفت.

زینی‌وند همچنین درباره اقدامات وزارت کشور برای جلب رضایت مردم با توجه به مشکلات جامعه در زمان جنگ گفت: درست است که مردم تحت فشار هستند اما در جنگ مردم بیشتر همراهی می‌کنند.

وی گفت: دولت هم تدارکاتی دیده که ان‌شاالله خساراتی که مردم دیده‌اند جبران شود و مسائل معیشتی و تورم و گرانی بعد از جنگ قابل کنترل باشد و اثرات جنگ را در زندگی مردم بتوانیم به حداقل برسانیم.

انتهای پیام/