به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر دوشنبه‌شب به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این تماس تلفنی، تحولات منطقه‌ای از جمله ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان، و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و لبنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

