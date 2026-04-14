در تماسی تلفنی:
گفتگوی وزرای خارجه ایران و مصر درباره اقدامات تحریکآمیز آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مصر تلفنی گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر دوشنبهشب به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.
در این تماس تلفنی، تحولات منطقهای از جمله ادامه اقدامات تحریکآمیز و غیرقانونی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان، و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و لبنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.