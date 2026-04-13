فرماندار تهران: انتخابات پیش رو آزمون عملی کارآمدی احزاب است

وی با بیان اینکه «امروز اگر بخواهیم تصویر روشنی از وضعیت کشور ارائه دهیم، با یک منظومه منسجم مواجهیم»، عنوان کرد: از یک سو میدان، با حضور قدرتمند نیروهای نظامی و امنیتی و از سوی دیگر خیابان، با حضور مردم آگاه و زمان شناس در صحنه مواجهیم؛ در کنار آن، مجموعه پشتیبان شامل تمامی دستگاه‌های دولتی با مدیریت شایسته دولتمردان که این ایستادگی را ممکن ساخته‌اند. آنچه این سه ضلع را به یک ساختار منسجم تبدیل می‌کند، نقش‌آفرینی احزاب و گروه‌های سیاسی کشور است.

فرماندار تهران با تأکید براینکه حضور احزاب سیاسی در جامعه با هر گرایش و سلیقه‌ای به شدت برای پویایی جامعه موثر است، اظهار کرد: اولین قدم در رسیدن به مردم سالاری دینی و حکمرانی مردمی حضور پر قدرت احزاب است. احزاب، پل هوشمند میان این اضلاع هستند؛ نقشی که از انتقال مطالبات مردم تا تبیین واقعیت‌ها و حفظ انسجام ملی امتداد پیدا می‌کند و می‌تواند این هماهنگی را به یک ساختار پایدار تبدیل کند.

خوش اقبال ادامه داد: عملکرد احزاب و کشور در این مقطع —از همراهی در بزنگاه‌ها تا تقویت امید اجتماعی و پرهیز از دوقطبی‌سازی—سرمایه‌ای قابل اتکا برای کشور ایجاد کرده است؛ این سرمایه باید در ادامه مسیر، با انسجام بیشتر، هماهنگی بالاتر و نقش‌آفرینی فعال‌تر در فرآیندهای ملی، به‌ویژه انتخابات پیش رو، تقویت شود.

وی همچنین با بیان اینکه «رشد و توسعه در احزاب و جریانات سیاسی رابطه مستقیم با بالندگی و پویایی جامعه دارد»، عنوان کرد: اکنون در آستانه برگزاری انتخابات شورای شهر تهران، با شرایطی متفاوت و تعیین‌کننده بعد از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و اغتشاشات دی ماه مواجه هستیم؛ انتخاباتی که برای نخستین‌بار به‌صورت تناسبی و تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود و در آن، رأی مردم بیش از آنکه متوجه افراد باشد، متوجه لیست‌ها و هویت‌های حزبی است؛ این تحول، جایگاه احزاب را به سطحی بالاتر از گذشته ارتقا داده است. در چنین شرایطی، دقت در تنظیم لیست‌ها—بر اساس تخصص، برنامه‌محوری، تعهد و سلامت—نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری اعتماد عمومی خواهد داشت. این دوره، آزمون عملی کارآمدی احزاب است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند مسیر آینده تحزب و حتی الگوی انتخابات در کشور را تثبیت یا تضعیف کند.

خوش اقبال گفت: واقعیت این است که پس از سال‌ها، بخشی از مطالبات احزاب در چارچوب قانون محقق شده و اختیارات بیشتری به این نهادها واگذار گردیده است اما این افزایش اختیار، به‌طور طبیعی با افزایش سطح مسئولیت و پاسخگویی همراه است. تصمیماتی که امروز در درون احزاب برای معرفی افراد و ارائه برنامه‌ها اتخاذ می‌شود، مبنای قضاوت افکار عمومی درباره جایگاه و کارآمدی تحزب در حکمرانی خواهد بود.

فرماندار تهران در پایان اظهار کرد: ما نیز به عنوان مجموعه فرمانداری و مجری برگزاری انتخابات خود را متعهد به تأمین امنیت، سلامت و اجرای دقیق قانون در این فرآیند می‌دانیم. بستر برای یک رقابت مؤثر و معنادار فراهم است. اکنون این احزاب هستند که باید این فرصت را به یک دستاورد پایدار ملی تبدیل کنند.