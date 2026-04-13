به گزارش ایلنا، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

یادتان هست در جنگ رمضان چه پل‌هایی مورد هدف قرار گرفت؟ حالا همه آنها در کمتر از ۴۰ ساعت الی ۱۵ روز ساخته شدند!

پل راه‌آهن امین‌آباد: واقع در استان زنجان (در مسیر راه‌آهن مواصلاتی زنجان به میانه و تبریز)

پل راه‌آهن هفت‌چشمه: واقع در حوالی شهر آچاچی در شهرستان میانه.

پل راه‌آهن یحیی‌آباد: واقع در شهرستان کاشان.

پل راه‌آهن چهارباغ: واقع در استان البرز.

پل ریلی ۷ دهانه: واقع در استان قم.

علاوه بر این پل‌ها، بخش‌هایی از خطوط ریلی دیگر مانند خط ریلی تهران-مشهد (در محدوده قلعه‌نو، ری) و خطوط راه‌آهن کرج نیز جزو اهداف این حملات بودند.

دولت علاوه بر تامین معیشت مردم خود را موظف به سازندگی و بازسازی بهتر زیرساخت‌های ایران زمین می‌داند.

