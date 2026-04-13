همه پلهای هدف قرارگرفته در جنگ رمضان ظرف ۴۰ ساعت تا ۱۵ روز ساخته شدند
رئیس امور اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:همه پلهای هدف قرارگرفته در جنگ رمضان ظرف ۴۰ ساعت تا ۱۵ روز ساخته شدند.
یادتان هست در جنگ رمضان چه پلهایی مورد هدف قرار گرفت؟ حالا همه آنها در کمتر از ۴۰ ساعت الی ۱۵ روز ساخته شدند!
پل راهآهن امینآباد: واقع در استان زنجان (در مسیر راهآهن مواصلاتی زنجان به میانه و تبریز)
پل راهآهن هفتچشمه: واقع در حوالی شهر آچاچی در شهرستان میانه.
پل راهآهن یحییآباد: واقع در شهرستان کاشان.
پل راهآهن چهارباغ: واقع در استان البرز.
پل ریلی ۷ دهانه: واقع در استان قم.
علاوه بر این پلها، بخشهایی از خطوط ریلی دیگر مانند خط ریلی تهران-مشهد (در محدوده قلعهنو، ری) و خطوط راهآهن کرج نیز جزو اهداف این حملات بودند.
دولت علاوه بر تامین معیشت مردم خود را موظف به سازندگی و بازسازی بهتر زیرساختهای ایران زمین میداند.