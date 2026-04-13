بررسی برگزاری انتخابات تناسبی در تهران با حضور مدیران وزارت کشور و دبیران کل احزاب

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در نشستی با حضور علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران و دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی کشور که در فرمانداری تهران برگزار شد، چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی هفتمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش مورد بررسی قرار گرفت.