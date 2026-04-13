بررسی برگزاری انتخابات تناسبی در تهران با حضور مدیران وزارت کشور و دبیران کل احزاب
در نشستی با حضور رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور و دبیران کل احزاب، نحوه برگزاری انتخابات تناسبی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در نشستی با حضور علی زینیوند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران و دبیران کل احزاب و گروههای سیاسی کشور که در فرمانداری تهران برگزار شد، چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی هفتمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش مورد بررسی قرار گرفت.
پس از برگزاری این نشست نیز، رئیس ستاد انتخابات کشور همراه با مدیران کل معاونت سیاسی وزارت کشور از روند فعالیتها و تمهیدات پیشبینیشده در سایت ستاد انتخابات فرمانداری تهران بازدید کرد.