گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه پس از اعلام آتش‌بس و مخاطرات ناشی از اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا، وزیر امور خارجه عربستان سعودی را در جریان مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام آباد قرار داد.

عراقچی ضمن تأکید بر رویکرد مسئولانه همراه با حسن نیت ایران در پذیرش آتش‌بس و ورود به مذاکرات، تصریح کرد: متاسفانه شاهد تداوم زیاده‌خواهی طرف آمریکایی در مذاکرات بودیم و همین امر باعث عدم حصول نتیجه شد.

وزیر امور خارجه عربستان بر حمایت این کشور از تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود این روند منجر به خاتمه کامل جنگ و بازگشت امنیت و ثبات پایدار در منطقه شود.

