بقایی:
توهین به پاپ، حمله به مطالبه صلح و عدالت است
سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: توهین به پاپ، حمله به مطالبه صلح و عدالت است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به توهین مقامات آمریکایی به پاپ رهبر مسیحیان کاتولیک، در شبکه ایکس نوشت:
«در دورانی که غرش بمبها و هیاهوی جنگسالاران و متجاوزان، بر وجدان جهانیان سنگینی میکند، سخنان پاپ لئوی چهاردهم، ندای انسانی-الهی انجیل را بازتاب میدهد: «خوشا به حال صلحجویان.»
توهین به پاپ لئوی چهاردهم نه تنها رفتاری خلاف آموزههای مسیحیت است، بلکه تعرضی آشکار به ندای صلحخواهی، عدالتطلبی و انسانیت به شمار میرود».
شایان ذکر است پاپ لئوی چهاردهم اخیرا با انتقاد از سیاستهای جنگطلبانه آمریکا خواستار توقف خونریزی و برقراری صلح در منطقه غرب آسیا و جهان شده بود.
این مواضع پاپ، با برخورد توهینآمیز رئیسجمهور آمریکا مواجه شده است.