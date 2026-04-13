توهین به پاپ، حمله به مطالبه‌ صلح و عدالت است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به توهین مقامات آمریکایی به پاپ رهبر مسیحیان کاتولیک، در شبکه ایکس نوشت:

«در دورانی که غرش بمب‌ها و هیاهوی جنگ‌سالاران و متجاوزان، بر وجدان جهانیان سنگینی می‌کند، سخنان پاپ لئوی چهاردهم، ندای انسانی-الهی انجیل را بازتاب می‌دهد: «خوشا به حال صلح‌جویان.»

توهین به پاپ لئوی چهاردهم نه تنها رفتاری خلاف آموزه‌های مسیحیت است، بلکه تعرضی آشکار به ندای صلح‌خواهی، عدالت‌طلبی و انسانیت به شمار می‌رود».

شایان ذکر است پاپ لئوی چهاردهم اخیرا با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا خواستار توقف خونریزی و برقراری صلح در منطقه غرب آسیا و جهان شده بود.

این مواضع پاپ، با برخورد توهین‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا مواجه شده است.

