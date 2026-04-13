رئیس دفتر رئیسجمهور به پویش ملی «جانفدا» پیوست
رئیس دفتر رئیسجمهور، با صدور پیامی ضمن اعلام پیوستن به پویش میلیونی «جانفدا»، بر عهد دیرین خود با آرمانهای والای انقلاب شکوهمند اسلامی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در متن پیام خود جان فدایی برای ایران عزیز را میثاقی ابدی با معبود برای صیانت از ایران اسلامی در پرتو ارزشهای والای الهی عنوان کرد و نوشت : از نسل پرافتخاری هستم که از نوزدهم دیماه ۱۳۵۶ خود را جانفدای ایران و انقلاب میداند. این عهد میان ما و خدایمان برای انقلابی است که شعار استقلال، آزادی و اعتلای ایران در پرتو ارزش های اسلامی را سرلوحهٔ خود قرار داده است. شکر و سپاس چنین نعمتی تنها با تلاش برای حفظ این ارزشهای متعالی به جا آورده میشود.