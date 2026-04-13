به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، یکشنبه‌شب به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همتای فرانسوی را در جریان مذاکرات فشرده ایران-آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان قرار داد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین بی‌اعتمای مطلق به طرف آمریکایی با رویکردی مسئولانه و حسن نیت وارد مذاکرات شد و علیرغم پیشرفت در روند مذاکرات در بسیاری از موضوعات، آمریکا بخاطر رویکرد زیاده‌خواهانه و تغییر مداوم مطالبات مانع از حصول توافق شد.

وزیر امور خارجه فرانسه با تاکید بر موضع کشورش در حمایت از رویکرد دیپلماتیک برای پایان جنگ، ابراز امیدواری کرد با تداوم گفتگوها شاهد دستیابی به توافق نهایی در چارچوب مذاکرات اسلام‌آباد باشیم.

وزرای امور خارجه ایران و فرانسه بر تداوم رایزنی‌ها و مشورت‌های دوجانبه و نیز با سایر طرف‌های منطقه‌ای تاکید کردند.

انتهای پیام/