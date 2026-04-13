به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

وقتی رهبر بزرگ دینی جهان اسلام را آنچنان گستاخانه ترور می‌کند و غربی‌ها با سکوت نظاره می‌کنند، تعجب آور نیست که به ترور شخصیت رهبر بزرگ مسیحیان عالم جناب پاپ لئون بپردازد.

زمانه ما با یک طاغوت افسارگسیخته روبرو شده است که اگر مهار نشود ویرانی‌های جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت.

