طباطبایی:
زمانه ما با یک طاغوت افسارگسیخته روبرو شده است
معاون ارتباطات و اطلاعات ریاست جمهوری گفت: زمانه ما با یک طاغوت افسارگسیخته روبرو شده است که اگر مهار نشود ویرانیهای جبرانناپذیری برجای خواهد گذاشت.
به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
وقتی رهبر بزرگ دینی جهان اسلام را آنچنان گستاخانه ترور میکند و غربیها با سکوت نظاره میکنند، تعجب آور نیست که به ترور شخصیت رهبر بزرگ مسیحیان عالم جناب پاپ لئون بپردازد.
