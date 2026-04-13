قوه قضائیه: اموال زهرا قنبری رفع توقیف شد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قه قضائیه اعلام کرد: طی روز‌های گذشته لیستی از اسامی افرادی که به علت همکاری حرفه‌ای برای سرویس‌های خارجی، شبکه‌های معاند و جریان‌های برانداز همکاری می‌کردند در رسانه‌ها منتشر شد.

انتشار این لیست که با اسامی افرادی از گروه‌های مختلف همراه بود واکنش گسترده عناصر ضد انقلاب خارج نشین و فعال در اقدامات ضد ایرانی را به همراه داشت. رسانه‌های معاند ضمن پوشش اخبار توقیف اموال عناصر همپاله خود نگرانی‌های به وجود آمده در میان عناصر خائن و وطن فروش را پوشش دادند.

به گزارش دادستانی در همین رابطه رصد و شناسایی همکاران دشمن با دقت و سرعت ادامه دارد. مقام قضایی طی روز‌های گذشته هم لیست‌های جدیدی از عناصر همکار با دشمن و سفیدشوی جنایات آمریکایی-صهیونیستی دریافت کرده، رصد و توقیف اموال این عناصر ادامه دارد.

این گزارش حاکی است؛ در لیست و اسامی منتشر شده برخی اسامی هم بود که از مقاطع زمانی مختلف سعی بر اصلاح رفتار و عملکرد خود داشته‌اند. با توجه به اینکه شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های معاندین دائم در حال به روز رسانی است و همچنین عملکرد افراد با دقت رصد شده و پرونده وضعیت آ‌ن‌ها به روز رسانی می‌شود؛ چنانچه اسمی از افراد که اصلاح رفتار داشته‌اند در لیست‌های منتشر شده بوده است جای نگرانی وجود ندارد و مقام قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها قبل از ارسال کیفرخواست به دادگاه صالحه نهایت دقت را اعمال خواهد کرد.

بر اساس این گزارش در همین رابطه اموال و داریی‌های زهرا قنبری فوتبالیست تیم ملی زنان ایران که براساس اطلاعات رسیده توقیف شده بود پس از بررسی و احراز عدم مجرمیت به دلیل اصلاح رفتار با دستور مجدد قضایی رفع توقیف شده است و بررسی برای رفع توقیف اموال برخی دیگر از افراد حاضر در لیست نیز ادامه دارد که به محض رسیدن به نتیجه قطعی رفع توقیف از اموال آنها نیز صورت خواهد گرفت.