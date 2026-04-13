رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات:
وکلا و قضات برای اجرای عدالت و احقاق حق مظلوم مکمل یکدیگر هستند
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: امروز دنیای غرب که حرف از حقوق بشر میزنند خود ناقضین حقوق بشر هستند. وظیفه ما در این مقطع ایراد سخنرانی علمی، برگزاری همایش، نوشتن مقاله در این خصوص وترجمه به زبانهای مختلف، چاپ و عرضه به دنیاست.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین رحیمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در جلسهای که در فروردین ماه سال جاری از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد شرکت کرد.
وی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری و مردم بی گناه گفت: ان شاءالله خداوند برکات را بر این مملکت نازل و مشکلات و گرفتاریها را دفع نماید و شر دشمنان را به خودشان بازگرداند.
در ادامه ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به برگزاری اولین جلسه ویدیوکنفرانس دادگاه عالی انتظامی قضات با کانونهای وکلای سراسر کشور در سالروز استقلال کانون در اسفندماه سال گذشته، آن را دستاورد و عامل گسترش تعامل هر چه بیشتر بین دستگاه قضا و کانون وکلای دادگستری نامید.
وی در ادامه از حضور در این جلسه کانون مرکز ابراز خرسندی کرده و گفت: با شنیدن فرمایشات بزرگواران در این جلسه افقهایی در ذهن ما ایجاد شد که مستلزم تأمل بیشتر در برخی قسمت هاست.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی با تاکید بر اینکه وکلا قشر فرهیخته و مدافعین حق و عدالت هستند، گفت: همانطور که ریاست قوه قضاییه تاکید کرده است ما شما را جزو همکاران و دوستان خود میدانیم. کانون گرچه یک نهاد مدنی مستقل است ولی نه در مقابل قوه قضاییه بلکه در کنار آن قرار دارد. وکلا و قضات برای اجرای عدالت و احقاق حق و ستاندن حق مظلوم مکمل یکدیگر هستند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به بیانات شاه محمدی، ریاست هیئت مدیره کانون مرکز درخصوص عملکرد کانون در حوزه مسائل اخیر و جنگ اظهار داشت: کارهای بسیار خوبی انجام شده است. اگرچه کانون نهاد حکومتی نیست ولی به هر حال با حکومت، همراه حکومت و مدافع حکومت است.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی با تأکید بر اهمیت پیوست رسانهای قوی گفت: بهتر است کارهای مهمی که کانون در این ایام انجام داده است در قالب یک مصاحبه به همراه مستندات تشریح و نیز به صورت فهرست وار به مسئولین قضایی منعکس شود. ما نیز این موارد را در جلسه مسئولین عالى مطرح و به سمع ریاست محترم قوه قضاییه خواهیم رساند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات تصریح کرد: ما و شما در قوه قضاییه و کانون در واقع چرخهای یک ماشین هستیم و به سوی یک هدف حرکت میکنیم، هر دو دنبال حق هستیم.
وی در ادامه اظهار داشت: حقوقدان یعنی کسی که حق را میداند و دنبال اجرای حق است. کانون در خصوص جذب وکلا وظیفه مهمی بر عهده دارد. کسی که دنبال گرفتن پروانه وکالت است باید بداند وارد چه میدانی شده است و قرار است چه تاثیری داشته باشد. اینکه صرفا یک شغل و درآمدی داشته باشم در واقع دیدگاه بسیار پایین و خطرناکی است، اما در مقابل آن دیدگاهی وجود دارد که در آن وکیل به دنبال اجرای عدالت است در کنارش هم برای دفاع حق الوکالهای، آن هم در یک چارچوب خاص و متعارف دریافت میکند. ماموریت کانون این است که جامعه وکلا را به این نوع نگرش سوق دهد. همانطور که در قوه قضاییه حفاظت، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادگاه صلاحیت و کمیسیون کارشناسی همواره تلاش میکنند که برخی قضات از مسیر درست منحرف نشوند.
وی افزود: ما وکلای متدین، ساعی و دلسوز کم نداریم، اما متاسفانه عده کمی از وکلا هم هستند که شأن این حرفه را رعایت نمیکنند. همان طوری که ما در قوه قضاییه تلاشمان بر این است که با قاضی مسئله دار برخورد کنیم توقع ما از شما این است که با وکلایی که شأن وکالت را رعایت نمیکنند در چارچوب قانون برخورد شود. مأموریت دیگری که بر عهده کانون است نظارت بر میزان حق الوکالهها است. بعضی حق الوکالهها فوق العاده نجومی است.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی با تأکید بر اهمیت رعایت شئون وکالت گفت: همان طوری که وکیل در جلسه دادگاه باید حرمت جلسه را داشته باشد، قاضی نیز باید برخوردش مناسب باشد و از تحقیر وکیل بپرهیزد.
ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه در میان وکلا، قشر فرهیخته باسواد کم نیست و بهترین کتابهای حقوقی توسط وکلای مجرب تالیف شده است، از جامعه وکلا خواست ابعاد حقوقی جنایت این جنگ را تشریح کنند.
وی افزود: ما در حقوق بین الملل درباره جنگ قوانینی و مقرراتی داریم که ملزم به رعایت آن هستیم. امروز دنیای غرب که حرف از حقوق بشر میزنند خود ناقضین حقوق بشر هستند. وظیفه ما در این مقطع ایراد سخنرانی علمی، برگزاری همایش، نوشتن مقاله در این خصوص وترجمه به زبانهای مختلف، چاپ و عرضه به دنیاست.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی در ادامه با بیان این موضوع که جنگ با وجود تبعات منفی، برکاتی نیز به همراه دارد گفت: قبل از این جنگ رمضان نه مسئولین و نه دشمنان مردم ما را نشناختند. این جنگ یک وفاق و اتحاد و دوستی بین مردم ایجاد کرده است که با میلیاردها تومان هزینه به دست نمیآمد. امروز اقتدار نظام ما دنیا را شگفت زده کرد. این اقتدار مدیون حضور مردم است. تا زمانی که ما این سرمایه بزرگ مردمی را داشته باشیم مطمئن باشید پیروز میدان هستیم.
ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: در این میان دستگاه قضا و جامعه وکلا از مهمترین ارکان جذب مردم و کاستن دغدغه آنها است.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی در پایان گفت: چون ما و شما یک هدف داریم، هر دوی ما دغدغههایی داریم، شما گلایههایی از بعضی قضات ما دارید، ما نیز گلایههایی از بعضی وکلا داریم. پس هر دو اینها باید منعکس شود و به یک درک و فهم مشترک برسیم تا هم شأن قضا و هم شأن وکالت حفظ شود.