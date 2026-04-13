معاون سیاسی وزارت کشور:
کل سلایق کشور در تیم مذاکرهکننده کشورمان وجود دارد/ آنچه میتواند دستاوردهای ملت ایران را تثبیت کند، دیپلماسی است
هرگونه خبر درباره تغییر تقویم انتخابات از سوی وزارت کشور و ستاد انتخابات اعلام خواهد شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینیوند معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری گفت: سال ۱۴۰۵ در تاریخ ایران از جمله سالهایی است که ماندگار است و میشود سالها درخصوص وقایع این سال و همچنین سال گذشته بررسی و کار پژوهشی کرد.
وی با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب در ابتدای جنگ تحمیلی سوم ادامه داد: رهبر شهید عزیز و نامآور و استثنایی به ما درس زندگی و شجاعت آموخت. همچنین انتخاب به موقع و بر اساس ساختارهای مستحکم قانونی رهبری سوم ایران اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای را تبریک عرض میکنم و آرزوی توفیق هدایت ملت ایران در این شرایط سخت را دارم.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به بیانات رهبری ادامه داد: همانطور که از پیامهای ایشان در جامعه برداشت میشود جامعه هم احساس کرده که یک آرامش عمیقی در کشور به واسطه رهبری ایشان رخ داده است.
وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم ارکان مختلف دولت به خوبی به مردم خدمترسانی کردند و مردم اصلا احساس جنگ نکردند با وجود اینکه دشمن به ما حمله کرد در پایتخت کشور و شهرهای مختلف اصلا فضای جنگی نبود و خدمترسانی به خوبی انجام شد. اما آنچه میتواند دستاوردهای ملت ایران را تثبیت کند، میز مذاکره و دیپلماسی است.
زینیوند با بیان اینکه مختصات تیم مذاکرهکننده فعلی هم بسیار ویژه است، گفت: رئیس این تیم هم رئیس مجلس شورای اسلامی است. محمدباقر قالیباف شناخت خوبی از مسائل مختلف کشور دارد و اجماع خوبی نسبت به وی در کشور وجود دارد. اراده ما این است که منافع جمهوری اسلامی ایران را در میز مذاکره تثبیت کنیم. نماینده کل سلایق کشور در تیم مذاکرهکننده کشورمان وجود دارد. تیم مذاکرهکننده ما در مذاکرات اسلامآباد اقتدار کشور را به خوبی نشان دادند. رهبر انقلاب هم به ریز و با جزئیات جنگ و مذاکرات را مدیریت میکنند.
زینیوند با اشاره به عملکرد وزارت کشور در این مدت گفت: ما غافلگیر و دستپاچه نشدیم و به خدمات خود ادامه دادیم و وقفهای در وزارت کشور و استانها ایجاد نشد. برای مثال در حوزه اقتصادی، از روز ۱۰ اسفند، تمام موجودی انبارها در همه استانها مورد ارزیابی قرار گرفت تا مردم با مشکل مواجه نشوند. تامین کالا به خوبی انجام شد. همچنین به صورت مفصل و بدون وقفه اقدامات لازم انجام شد و جا دارد از طرف وزیر کشور از همه استانداران فرمانداران و مدیران استانی که کشور را اینچنین آرام مدیریت کردند، تشکر میکنم.
وی درباره تاثیر محاصره اقتصادی بر وضعیت کشور گفت: آن روزی که بدون هشدار مورد حمله قرار گرفتیم غافلگیر نشدیم. الحمدلله الان هم هیچ مشکلی درباره مدیریت داخلی و تامین کالا در کشور وجود ندارد. آمادگی ما بسیار خوب است و کالا به وفور وجود دارد.
زینیوند همچنین در پاسخ به سوالی درباره آمار سارقان بازداشت شده در این مدت تصریح کرد: تعداد سارقین در ایام جنگ کاهشی بود چرا که مردم امنیت را در خیابانها تامین کردند. مردم در تامین امنیت داخلی همکاری زیادی کردند. براساس گزارش ها فراغ بال دستگاههای امنیتی ما از زمان غیر از جنگ بیشتر بوده چراکه مردم همکاری بسیار خوبی داشتند و امروز روحیه نظامیان و مردم ما با حس پیروزی بسیار افزایش یافته است و بیشتر از اوایل جنگ است.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر زیادهخواهی آمریکا در مذاکرات اسلامآباد گفت: آنچه به حوزه کاری وزارت کشور بازمیگردد، این است که ما از امنیت داخلی کشور محافظت میکنیم اما مذاکرات متولی خاص خود را دارد. مذاکرات هم مسئله پوشیدهای ندارد. ما در حوزه سیاست و امنیت داخلی وظایف خود را انجام میدهیم. ما آمادگی کامل برای رویارویی با دشمن داریم هم توان برای مقابله نظامی و هم اراده لازم را برای مذاکره داریم. اما وزارت خارجه به درستی خاطر نشان کرد که بن بست در مذاکرات به دلیل زیاده خواهی طرف مقابل بوده است.
زینیوند در بخش دیگری از صحبتهایش تاکید کرد: هیچ کدام از امور جاری کشور متوقف نشده است. دهها طرح عمرانی در کشور در ایام جنگ افتتاح شده است. انتخابات هم مسیر خود را طی میکند. در حال حاضر همه فرآیندهای انتخابات بر اساس تقویم زمانبندی پیش رفته است و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت را داریم. البته یک بخش برگزاری انتخابات به اجرا بازمیگردد و باید بخشهایی مثل تامین امنیت هم لحاظ شود.
وی گفت: ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی داریم که حدود یک میلیون نفر برای تأمین امنیت انتخابات نیاز داریم. نیروهای نظامی و بسیج هم اعلام آمادگی برای تأمین امنیت برگزاری انتخابات کردهاند البته برای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک نیاز به دو ماه زمان در وضعیت عادی داریم که چون برخی زیرساختها از سوی دشمن در جنگ هدف قرار گرفته است بنابراین امکان برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی نیست. اما اگر انتخابات ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شود انتخابات در برخی از شهرها از جمله تهران تمام الکترونیکی و در برخی دیگر از شهرها نیمه الکترونیک خواهد بود.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات گفت: طبق قانون، اگر یک حوزه انتخابیه شرایط جنگی امنیتی و سیاسی و اجتماعی خاص داشته باشد، نظرات استانداران و احزاب سیاسی درباره زمان برگزاری انتخابات تجمیع میشود و باید نهادهای بالادستی تصمیم بگیرند و اگر آنان تشخیص دهند که در شرایط خاص، انتخابات با مهلت کوتاهی بعد از جنگ باشد، اعلام میشود. بر این اساس اگر تغییری در زمان برگزاری انتخابات پیشرو ایجاد شود، اعلام خواهد شد. بنابراین هرگونه خبر درباره تغییر تقویم انتخابات از سوی وزارت کشور و ستاد انتخابات اعلام خواهد شد.
وی گفت: ستاد برآورد خسارت تشکیل شده و روزانه میزان آن مشخص میشود از مردم میخواهم خسارتهای دیده شده را به فرمانداری یا شهرداریها اعلام کنند. مردم نگران نباشند هیچ چیز از چشم ستاد برآورد خسارت مغفول نخواهد ماند.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره امنیت مرزها گفت: هیچ نگرانی جدی درباره مرزهای کشور نداریم. با تدابیر دوراندیشانه رهبر شهید انقلاب دو قرارگاه در شمال غرب و جنوب شرق کشور قرار گرفت که باعث شده بر مرزها تسلط کامل داشته باشیم و باعث شده که به دشمن فرصت ندهیم در مرزها تعرضی کند. البته مردم ساکن در نزدیک مرزهای کشور هم همکاری میکنند و تهدیدی در مرزها متوجه کشور نیست.
وی درباره اقدامات وزارت کشور درخصوص شکایت به سازمان های بین المللی درباره مدرسه میناب گفت: بعد از وقوع جنایت میناب وزارت کشور در تعامل با وزارت خارجه و وزارت آموزش و پرورش اقدامات خوبی را برای پیگیری حقوقی این جنایت دشمن انجام داده است. همچنین اقداماتی برای ثبت ملی این جنایت دشمن در حال پیگیری است.
زینیوند درباره تامین اینترنت در انتخابات گفت: پروسه انتخابات هیچ ارتباطی به اینترنت بینالمللی ندارد. تصمیمگیری درباره وصل شدن اینترنت بینالمللی متولی خاص خودش را دارد. اما حتی اگر آتشبس نقض شود و جنگ هم شدیدتر شود امکان برگزاری انتخابات وجود دارد البته بسیاری از مردم تأکیدشان بر این است که بهتر است انتخابات در فضای آرام برگزار شود. اگر نهادهای بالادستی تصمیمی برای تغییر زمان برگزاری انتخابات اتخاذ کنند اعلام خواهد شد.
وی درباره بازسازی منازل و زیرساختها گفت: زیرساختهای ما در این جنگ ناجوانمردانه مورد تعرض قرار گرفت، اما دیدیم که برای مثال حملاتی که به خطوط ریلی وارد شد به سرعت بازسازی شد تا مردم در حمل و نقل و سفر دچار مشکل نشوند. بازسازی منازل آسیبدیده هم برای ما در اولویت است.
زینیوند درباره اظهارات ترامپ درخصوص نابودی ایران و بازگشت ایران به عصر حجر گفت: پرداختن به این موضوع درست نیست چراکه این موضوع شوخی بیش نیست کسی که تمدن ندیده است نمیتواند چیزی را از تمدن درک کند. عجیب است که مشاوران ترامپ دو خط درباره ایران و مردم ما نمیخوانند؟! نیاز به خواندن تاریخ نیست درباره همین جنگ دوازده روزه بخوانند و ببینند وقتی به مردم ما میگویند تسلیم شوید چقدر باهم متحد می شوند.
وی ادامه داد: راحتترین زمان برای دستگاههای امنیتی در حوزه کنترل داخلی زمانی است که در جنگ و تهدید خارجی هستیم. چطور دشمن هویت مردم ما را درک نمیکند؟ ما مردم را یکپارچه میدانیم و نگرانی از این بابت نداریم. البته نیروهای ما هم هر کدام کار خودشان را برای تأمین امنیت داخلی و حفظ امنیت مرزهای کشور انجام میدهند.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره برگزاری انتخابات تناسبی در انتخابات گفت: مردم خیلی با انتخابات تناسبی آشنا نیستند که سعی میکنیم ایرادات را رفع کنیم. البته احزاب در جریان این موضوع هستند. انتخابات تناسبی کار پیچیدهای نیست و در ایام تبلیغات، بستههای آموزشی عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
زینیوند در واکنش به انتشار خبری در یکی از رسانهها مبنی بر تعویق انتخابات شوراها بعد از پایان جنگ، گفت: انتخابات سخنگو و ستاد دارد و وزارت کشور باید در این زمینه اطلاعرسانی کند. نظرات جدی وجود دارد که انتخابات در همان تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شود. البته نظر غالب جریانهای سیاسی و هیئت نظارت این است که اگر انتخابات به بعد از پایان جنگ موکول شود، ممکن است فضای بهتری باشد.البته تصمیمگیری در این زمینه با نهادها و مراجع بالادستی است و ما تابع نظر آنان هستیم. تا این لحظه هیچ دستورالعملی به ما برای تعویق انتخابات نشده است. هر تصمیمی در این مورد اتخاذ شود از طریق وزارت کشور فورا اعلام خواهد شد.