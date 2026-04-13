خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

شاید کارت‌های دیگرمان را رو کنیم/ اگر می‌خواهید شرایط بهتر شود، به ایرانی‌ها احترام بگذارید

کد خبر : 1772866
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه محاصره دریایی بلوف است، گفت: اگر می‌خواهید شرایط بهتر شود، به ایرانی‌ها احترام بگذارید، شکست‌تان را بپذیرید و آنچه در جنگ به دست نیاورده‌اید را در میز مذاکره طلب نکنید.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به تهدید ترامپ درباره محاصره تنگه هرمز نوشت: ‌«اینکه ترامپ گفته محاصره دریایی ایران را شروع می‌کند بلوف‌زنی است تا واقعیت چون عملیات جنگی محسوب شده و ما پاسخ خواهیم داد و وضعیت فعلی که در آن افتاده را پیچیده‌تر کرده و بازاری که از آن خشمگین است را متلاطم‌تر می‌کند و هم ما شاید کارت‌های دیگرمان را که در بازی استفاده نکرده‌ایم را رو کنیم.

اگر می‌خواهید شرایط بهتر شود، به ایرانی‌ها احترام بگذارید، شکست‌تان را بپذیرید و آنچه در جنگ به دست نیاورده‌اید را در میز مذاکره طلب نکنید.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار