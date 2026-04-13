به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به تهدید ترامپ درباره محاصره تنگه هرمز نوشت: ‌«اینکه ترامپ گفته محاصره دریایی ایران را شروع می‌کند بلوف‌زنی است تا واقعیت چون عملیات جنگی محسوب شده و ما پاسخ خواهیم داد و وضعیت فعلی که در آن افتاده را پیچیده‌تر کرده و بازاری که از آن خشمگین است را متلاطم‌تر می‌کند و هم ما شاید کارت‌های دیگرمان را که در بازی استفاده نکرده‌ایم را رو کنیم.