بسمه تعالی

درگذشت جناب آیت‌الله آقای سید حسین موسوی تبریزی(طاب ثراه) موجب تأثر شد.

زحمات آن فقید در روزهای سخت مبارزه و پس از انقلاب اسلامی کارنامه ایشان را درخشان می‌سازد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان آن بزرگوار به خانواده محترم، به خصوص حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی(مد ظله) و همچنین برادرم جناب آیت‌الله آقای حاج سید محسن موسوی تبریزی، از خدای متعال برای ایشان علو درجات را مسألت دارم.

سید حسن خمینی

1405/1/24