پیام سید حسن خمینی در پی درگذشت آیت‌الله موسوی تبریزی

پیام سید حسن خمینی در پی درگذشت آیت‌الله موسوی تبریزی
یادگار امام ضمن تسلیت درگذشت آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، گفت: زحمات آن فقید در روزهای سخت مبارزه و پس از انقلاب اسلامی کارنامه ایشان را درخشان می‌سازد.

به گزارش ایلنا، متن این پیام حجت‌الاسلام سید حسن خمینی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

درگذشت جناب آیت‌الله آقای سید حسین موسوی تبریزی(طاب ثراه) موجب تأثر شد.

زحمات آن فقید در روزهای سخت مبارزه و پس از انقلاب اسلامی کارنامه ایشان را درخشان می‌سازد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان آن بزرگوار به خانواده محترم، به خصوص حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی(مد ظله) و همچنین برادرم جناب آیت‌الله آقای حاج سید محسن موسوی تبریزی، از خدای متعال برای ایشان علو درجات را مسألت دارم.

سید حسن خمینی

1405/1/24

