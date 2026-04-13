پیام سید حسن خمینی در پی درگذشت آیتالله موسوی تبریزی
یادگار امام ضمن تسلیت درگذشت آیتالله سید حسین موسوی تبریزی، گفت: زحمات آن فقید در روزهای سخت مبارزه و پس از انقلاب اسلامی کارنامه ایشان را درخشان میسازد.
به گزارش ایلنا، متن این پیام حجتالاسلام سید حسن خمینی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
درگذشت جناب آیتالله آقای سید حسین موسوی تبریزی(طاب ثراه) موجب تأثر شد.
زحمات آن فقید در روزهای سخت مبارزه و پس از انقلاب اسلامی کارنامه ایشان را درخشان میسازد.
اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان آن بزرگوار به خانواده محترم، به خصوص حضرت آیتالله العظمی نوری همدانی(مد ظله) و همچنین برادرم جناب آیتالله آقای حاج سید محسن موسوی تبریزی، از خدای متعال برای ایشان علو درجات را مسألت دارم.
سید حسن خمینی
1405/1/24