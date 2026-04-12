طباطبایی:
هنوز درسهای تازهای در پیش است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور گفت:اهل گفتگو و مذاکره هستیم اما تن به زور نمیدهیم،هنوز درسهای تازهای در پیش است.
به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی در حساب شخصی خود شبکه اجتماعی ایکس نوشت ؛
درسهایی که زورگوی اهل جزیره اپستین و همپیمان کودککش او در سال ۲۰۲۶ تا الان از ایران آموختند:
۱.در ایران هنگامه سختی فقط یک صدا وجود دارد
۲.دفاع در برابر تجاوز را بهخوبی و درحد کمال میدانیم
۳.اهل گفتگو و مذاکره هستیم اما تن به زور نمیدهیم
و...
