نبویان: تنگه هرمز با افسانهسرایی و هالیوودبازی باز نخواهد شد
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در مذاکرات اسلامآباد حضور داشت، در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «سران سیاسی و اقتصادی دنیا بدانند با افسانه سرایی و هالیوودبازی، تنگه هرمز باز نخواهد شد. جهان مدیریت جدیدی را در تنگه هرمز تجربه خواهد کرد.»