دادستان تهران:

مردم اطمینان داشته باشند روند رسیدگی به شکایات آنان بی وقفه ادامه دارد

دادستان تهران به صورت سرزده از شعب دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز جاری به صورت سرزده از شعب دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید به عمل آورد.

دادستان تهران در این بازدید ضمن نظارت بر نحوه خدمات رسانی به مردم اظهار داشت: با توجه به حضور پرشور ملت شریف ایران در تمام عرصه‌ها و با توجه به اینکه مردم همیشه از نظام و انقلاب حمایت کرده‌اند ما نیز وظیفه داریم که به نحو احسن به امورات مردم رسیدگی و خدمتگزارشان باشیم. دادستانی تهران به صورت مستمر و شبانه‌روزی درحال رصد نواحی جهت پیگیری مطالبات مردم است.

صالحی افزود: مردم اطمینان داشته باشند که با حضور مستمر همکاران قضایی، اداری و تلاش‌های شبانه‌روزی آنها روند رسیدگی به شکایات آنان بی وقفه ادامه خواهد داشت.

در این بازدید، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرآیندهای اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمودها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.

