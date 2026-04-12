دادستان تهران:
مردم اطمینان داشته باشند روند رسیدگی به شکایات آنان بی وقفه ادامه دارد
دادستان تهران به صورت سرزده از شعب دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز جاری به صورت سرزده از شعب دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید به عمل آورد.
دادستان تهران در این بازدید ضمن نظارت بر نحوه خدمات رسانی به مردم اظهار داشت: با توجه به حضور پرشور ملت شریف ایران در تمام عرصهها و با توجه به اینکه مردم همیشه از نظام و انقلاب حمایت کردهاند ما نیز وظیفه داریم که به نحو احسن به امورات مردم رسیدگی و خدمتگزارشان باشیم. دادستانی تهران به صورت مستمر و شبانهروزی درحال رصد نواحی جهت پیگیری مطالبات مردم است.
صالحی افزود: مردم اطمینان داشته باشند که با حضور مستمر همکاران قضایی، اداری و تلاشهای شبانهروزی آنها روند رسیدگی به شکایات آنان بی وقفه ادامه خواهد داشت.
در این بازدید، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی، فرآیندهای اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمودها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.