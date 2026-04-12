سردار حسنزاده:
ایران هیمنه آمریکا را شکست
به گزارش ایلنا، سردار «حسن حسنزاده» در حاشیه تجمع مردمی در میدان تجریش تهران اظهار داشت: ملت ایران با حضور خود در صحنه، حقیقتاً دشمن را تحقیر کردند و هرشب با حضور خود یک عملیات جدید و حماسه جدیدی رقم زدند.
فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) افزود: نتیجه این حضور با شکوه مردم در میدان تحقیر روز به روز دشمن آمریکایی و صهیونیستی است؛ آنها تصور درستی از ملت ما نداشتند و باید تاریخ این ملت را مطالعه میکردند.
سردار حسنزاده تصریح کرد: ملتی که در طول هشت سال دفاع مقدس آنچنان درخشیدند را نباید دوباره مورد آزمایش قرار دهند. آزمودن ملت ما باعث ذلت آنها شد و آنها تحقیر شدند، قدرت و هیمنه آنها شکسته شد و ما این را مدیون فهم انقلابی، زمانشناسی و دشمنشناسی ملتی هستیم که همچنان در خیابانها و میادین حضور دارند.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: ملت ایران کوچک و بزرگ با هر سلیقهای این شبها در میادین و خیابانها حضور پیدا کردهاند و این مهمترین و بزرگترین مولفه قدرت ما است.