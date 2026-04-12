رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سازمان اورژانس بازدید کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از سازمان اورژانس ضمن تقدیر از جانفشانی کادر سلامت در دوران جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت رفع سریع کمبودها و ارتقای ناوگان امدادی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به همراه مسعودی اصل معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی، با حضور در سازمان اورژانس کشور از نزدیک در جریان فعالیتهای این نهاد قرار گرفتند.
خدائیان در ابتدای این بازدید در نشست دورسخنی با حضور مدیران اورژانس سراسر کشور از مجاهدتهای بیوقفه کادر درمان و پرسنل خدوم اورژانس تقدیر کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش حیاتی اورژانس در شرایط بحرانی و جنگی، کادر سلامت را سربازان خط مقدمی توصیف کرد که در شرایط بحران که بسیاری از افراد از آن دوری میکنند، آنها به دل خطر میروند و با وجود شناختی که از دشمن آمریکایی- صهیونی دارند که به کودک کشی معروف بوده و بدون توجه به اسناد بین المللی به بیمارستانها، اورژانس و آمبولانسها حمله نموده و در این خصوص شهره هستند، لیکن از خطرات نمیهراسند و بلافاصله در محلهای مورد اصابت حضور یافته و شهدا و مجروحانی تقدیم کردهاند.
وی با یادآوری جنایات دشمن در غزه و هدف قرار دادن مراکز درمانی، بر ضرورت هوشیاری کامل تاکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی حضور اورژانس در دوران جنگ تحمیلی اخیر را فعال و مؤثر ارزیابی کرد و افزود: اورژانس کشور با حضور بهموقع در حوادث، نقشی کلیدی ایفا کرد؛ اما با توجه به آسیبهای وارده به پایگاهها و ناوگان آمبولانسی، باید بدانیم که آمادگی ما نباید کاهش یابد و لازم است با شناسایی دقیق کمبودها، برای هرگونه شرایطی آمادهتر از گذشته باشیم.
خدائیان پیگیری مشکلات مطرح شده را وظیفه قانونی سازمان بازرسی دانست و خاطرنشان کرد: نهادهایی مانند اورژانس که با روحیه فداکاری برای نجات جان انسانها تلاش میکنند، شایسته بیشترین حمایتها هستند. ما قطعاً مسائل مربوط به بودجه و اعتبارات را از دستگاههای مسئول مطالبه و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
در پایان این دیدار، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، با قدردانی از همراهی مستمر سازمان بازرسی در ایام جنگ اخیر، از پیگیریهای ویژه معاونت فرهنگی این سازمان در رفع موانع عملیاتی تشکر کرد.
همچنین ایروان مسعودی اصل نیز ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای متولی، چالشهای مالی و نوسازی ناوگان اورژانس بهزودی مرتفع شود.