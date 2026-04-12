حضور دبیر کل حرکت جهاد و البنا بهمراه هیئتی در چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در محل نمایندگی

به گزارش ایلنا، الساعدی دبیرکل حرکت جهاد و البنا و نماینده مجلس بهمراه هیئتی از اعضای این حرکت به منظور تسلیت مجدد شهادت رهبری معظم انقلاب اسلامی و همچنین تبریک بابت موفقیت های بدست آمده در عرصه مقاومت در برابر متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونی ، عصر روز شنبه بیست و دوم فروردین در محل نمایندگی با آقای آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار دبیر کل حرکت جهاد طی سخنانی ضمن تسلیت مجدد شهادت مقام معظم رهبری و دیگر مقامات بلندپایه و مردم عادی کشورمان و همچنین دیگر شهدای اخیر در عراق و لبنان اعلام داشت ، این یک جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران بود که به لطف خداوند و به جهت توکل به پروردگار و با استقامت و مقاومت مردم و رهبری خردمند ، ایران توانست در برابر دشمن بایستد. ایشان دربخش دیگری از سخنانش افزود اگرچه این جنگ خسارت بزرگی به جهت شهادت رهبری انقلاب بهمراه داشت ، اما آثار و پیامدهای مثبتی نیز بهمراه داشت. الساعدی دبیر کل جهاد و البنا در این زمینه گفت اولین اثر مثبت آن توافق بین مردم و رهبری نظام بود. ایشان در ادامه گفت پیامد مثبت دیگر اینکه اداره و مدیریت کشور بر عهده مخلصین و فرزندان جنگ و بسیج قرار گرفته است . وی در ادامه بیان داشت جمهوری اسلامی ایران توانست با شجاعت و مقاومت و نه با مذاکرات در عمان و ژنو تحریم ها و محاصره را شکست بدهد.

متقابلا سفیر کشورمان نیز در این نشست طی سخنانی اعلام داشت این پیروزی تنها مختص به مردم ایران نیست و به کل امت اسلامی تعلق دارد. مردم عراق از ابتدای شروع جنگ تحمیلی اخیر تا کنون همبستگی و حمایت خود از مردم ایران درصحنه های مختلف را ابراز داشتند. در مراسم های عزاداری برای رهبری نظام و در پیروزی ما مشارکت نمودند.

آقای آل صادق افزود دشمن فکر می کرد که ظرف 72ساعت می تواند نظام اسلامی را دچار فروپاشی نماید، لکن پیروزی برای ما حاصل شد. ایستادگی مردم و همراه بودن در کنار رهبری و تدبیر امور توسط ایشان بهمراه قدرت و توانمندی‌های نیروهای مسلح ما باعث پیروزی ایران در برابر دشمن شد. همانطور که گفتیم ما این جنک را شروع نکردیم ، لکن پایان آن بنابر شروط ما است. ما خواهان جنگ با کشورهای منطقه نبوده اما همینطور که رهبری شهید در آخرین سخنانش گفتند اگر این بار جنگی توسط امریکا شروع بشود، این یک جنگ منطقه ای خواهد بود. دشمن از مراکز و پایگاه های خود در منطقه ما را مورد هدف قرار داد و ما از خودمان دفاع کردیم .

