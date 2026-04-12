به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی روز یکشنبه در اجتماع پرشور مردم شهرستان آمل، با بیان اینکه جنگ فعلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران یک جنگ مبنایی است، اظهار کرد: تا زمانی که آمریکا را به زانو در نیاوریم، این جنگ ادامه دارد.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا با اشتباه محاسباتی خود برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی، اکنون ایران را به یک قدرت برتر منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اهداف دشمن از راه‌اندازی این جنگ تصریح کرد: آمریکا آمده بود هر آنچه که داریم را نابود کند تا اسرائیل بزرگ را در منطقه درست کنند و همه مسلمانان را از نیل تا فرات زیر نظر داشته باشند.

نا ب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترامپ قمارباز می‌خواست ایران را تسخیر کند، ادامه داد: اما ملت ایران با حضور حماسی در خیابان‌ها و میادین شهرهای کشور، نه محکم و دست رد به سینه رئیس‌جمهور آمریکا زدند و با گذشت بیش از ۴۰ شب تجمع آگاهانه و با صلابت در خیابان‌ها در حمایت از جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

حاجی‌بابایی با تأکید بر عدم اعتماد به آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: مردم ایران روزی که به میدان آمدند، با این اصل آمدند که هیچ‌گونه اعتمادی به آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارند. اگر مذاکره با آمریکا در پاکستان در حال انجام است، به دستور رهبر معظم انقلاب است و حضور دامنه‌دار مردم در خیابان‌ها برای خون‌خواهی از امام شهید و فرماندهان نظامی و دانش‌آموزان شهید میناب است.

وی با هشدار به آمریکا خاطرنشان کرد: دست نیروهای مسلح ایران روی ماشه است و «هیهات من الذله» شعار اساسی مردم این کشور است. دشمن هرگز فکر نکند ملت ما خسته شده و از این منظر به تنگه هرمز طمع نکند؛ چراکه برای همیشه تحت حاکمیت ملت ایران خواهد بود.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت فروش نفت ایران در شرایط جنگی گفت: تا ۶۰ روز قبل، ایران اسلامی به واسطه تحریم نفت با چندین دلار کمتر مجبور به فروش نفت بود، اما امروز جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که بدون هیچ محدودیتی نفت را تولید و حتی به فروش می‌رساند.

وی با تأکید بر اینکه از این به بعد هیچ کشوری شهامت تهدید و تحریم جمهوری اسلامی ایران را ندارد، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز پرافتخار به یک قدرت بین‌المللی تبدیل شده و آمریکا دیگر ابرقدرت جهان نیست، بلکه به یک قدرت پوشالی در بیان کشورهای دنیا تنزل یافته است.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به شهادت امام حسین گونه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای اشاره کرد و گفت: مردم هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی با شعار «هیهات منا الذله» تا پای جان ایستادگی کردند و خون‌خواه رهبر شهید انقلاب هستند.

حاجی‌بابایی اعلام آمادگی بیش از ۲۰ میلیون نفری مردم ایران در پویش مردمی «جانفدا برای ایران» را ارزشمند و غرورآفرین دانست و یادآور شد: ملت ایران بر سر مواضع خاک و سرزمینی با هم متحد هستند و حالا اگر آمریکا جرأت دارد نیروهای خودش را به تنگه هرمز بیاورد.

