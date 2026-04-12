حسینزاده خطاب به هگست:
معاون رئیس جمهور خطاب به وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا نوشت:نام۲۵۰۰ ساله خلیج فارس را ژنرالهای اسکندر و مغول نتوانستند عوض کنند، تو که سروانی بیش نیستی!
به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسینزاده در واکنش به اظهارات پیت هگست وزیر جنگ آمریکا درخصوص نام «خلیج فارس» نوشت:
از شکست پروژه جنگ طلبیات عصبی شدی؟ حق داری. دنبال دوشیدن کشورهای عربی هستی؟ میفهمم. از تو نه، اما از برادران عربم انتظار دارم پولشان را خرج توهمات کسی نکنند که نتوانست از آنها دفاع کند.
