پایش وضعیت کالاهای اساسی در قرارگاه مرکزی تولید و تجارت/ آغاز پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به واحدهای صنعتی و پتروشیمی

به گزارش ایلنا، زینب قیصری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اعلام خبر نشست اعضای کمیسیون متبوع خود با رئیس جمهور گفت: این نشست با محوریت بررسی وضعیت صنایع و تولیدکنندگان، به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی و فولاد برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به برنامه ها و اقدامات حمایتی از واحدهای آسیب‌دیده اظهار داشت: جلسات تأمین منابع ارزی برای این واحدها در حال برگزاری است و برای حل مشکلات واحدهای زیربنایی در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌های تولیدی، تصمیماتی در دست اتخاذ قرار دارد. همچنین به‌زودی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به واحدهای تولیدی آغاز خواهد شد.

قیصری در ادامه از برگزاری جلسات منظم و مستمر وزارت صمت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد و گفت: این جلسات با هدف تخمین و ارزیابی خسارات پتروشیمی‌ها و همچنین نحوه تأمین خوراک زنجیره صنایع پایین‌دستی برگزار می‌شود و در این راستا، تصمیماتی در سطح ملی در حال اتخاذ است.

وی افزود: همچنین در این نشست،آقای دکتر اتابک وزیر صمت گزارشی از وضعیت «قرارگاه مرکزی تولید، تجارت و تنظیم بازار» در شرایط جنگ ارائه کرد و تصریح کرد که در این قرارگاه، هر سه ساعت یک‌بار وضعیت عرضه و تقاضای ۲۶ قلم کالای اساسی مورد پایش و تنظیم قرار می‌گیرد.

قیصری همچنین نحوه مشارکت مردم در عملیاتی شدن شعار سال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در بخش تولید را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد.

شایان ذکر است در ادامه این نشست، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با اشاره به بررسی اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در این کمیسیون، از آمادگی برای دریافت و اعمال پیشنهادات متناسب با شرایط کشور و حل مشکلات تأمین مالی تولید خبر داد.

