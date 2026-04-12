محمد رستمی درباره بازدیدهای صورت گرفته از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده از جنگ، گفت: یکی از اقتضائات جنگ این است که در هر حال محدودیت‌هایی را در بخش های مختلف ایجاد کرده که یکی از آنها تولید کشور است و آسیب ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بنده از بعد نظارتی بازدیدهایی از وضعیت بازار، عرضه کالاهای اساسی و روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی داشتم. به دنبال بررسی های صورت گرفته گزارش هایی از گرانفروشی تعداد محدودی از کسبه و احتکار کالاها را دریافت کردیم و در این خصوص با مسئولان مربوطه در سازمان تعزیرات حکومتی صحبت کردم و قرار شد برای جلوگیری از تداوم این روند به طور جدی وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: بازدید از روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی نیز نشان داد که تمام هم و غم خود را بکار گرفته بودند تا چرخه تولید متوقف نشود و تاکید داشتند تلاش می کنند نقش خود را به عنوان سربازان حوزه تولید به نحو احسن ایفا کنند کمااینکه هم کارگران و هم مدیران واحدهای تولیدی پای کار بودند و تحت هر شرایطی به فعالیتشان ادامه دادند.

رستمی تاکید کرد: ما در نشست های کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن ارائه گزارش از بازدیدهای نظارتی که از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور داشتیم بر این مهم تاکید کردیم که دولت باید در بسته حمایتی که پیش بینی کرده است توجه ویژه ای به جبران خسارات واحدهای آسیب دیده داشته باشد تا اختلالی در روند تولید ایجاد نشود.

