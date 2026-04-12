منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مذاکرات فشرده ایران و آمریکا با حضور قالیباف گفت: عزیزانی که از طرف جمهوری اسلامی ایران برای مذاکرات رفتند در سطح مقامات عالی رتبه نظام بودند چراکه برای ما این مذاکرات ادامه میدان بوده و هست.

وی ادامه داد: میدان دو رو دارد؛ یک روی آن نبرد و مبارزه است روی دیگر آن گفت‌وگو و دیپلماسی است اگر دیپلماسی به بن‌بست برسد، نبرد تشدید خواهد شد ولی اگر دیپلماسی به نتیجه برسد و منافع ملی ما را تامین کند، آن موقع صلح و آرامش دائمی خواهد شد.

این فعال سیاسی گفت: بر همین اساس دو قطبی کردن جامعه در این زمینه به هیچ وجه درست نیست افرادی که امروز تریبون در اختیارشان است و در میادین و تلویزیون و جاهای دیگری هستند همچنان که از میدان و خیابان حمایت می‌کنند از دیپلماسی هم باید حمایت کنند. این‌ها همه یک راهبرد و یک سیاست است؛ چه خیابان، چه میدان و چه دیپلماسی هر سه دنبال این هستند که منافع ملی ایران را در قالب حداکثری تامین کنند.

حقیقت‌پور درباره حضور قالیباف در این دور از مذاکرات گفت: قالیباف احتمالا یک سری از اختیارات را برای این دور از مذاکرات دریافت کرده بود برای ما فرقی نخواهد کرد، تمایل داریم حداکثر منافع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات به دست آید.

وی با اشاره به میانجیگری پاکستان گفت: ما امیدوار بودیم مذاکرات مانند دوره‌های گذشته نشود پاکستان همسایه مسلمان ماست و در آنجا ارتباطات راهبردی کلانی بین جمهوری اسلامی و پاکستان وجود دارد امیدوار بودیم که با حضور پاکستان به عنوان میانجی بتوانیم یک سیر منطقی هم در مذاکرات در پیش داشته باشیم اگرچه هنوز هم همه چیز در میدان دیپلماسی تمام نشده است امیدواریم در ادامه شاهد رسیدن تیم مذاکره به تمام اهداف مدنظر خود و موفقیت جمهوری اسلامی ایران باشیم.

انتهای پیام/