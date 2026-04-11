مذاکرات میان ایران و طرف آمریکایی در اسلامآباد آغاز شد
به گزارش ایلنا، با توجه به رایزنیهای فشرده در اسلام آباد و پیشرفت گفتگوها و محدود کردن حملات رژیم صهیونیستی از بیروت به مناطق جنوبی لبنان که به معنای پیشرفت در اجرای آتش بس محسوب میشد، و نیز پذیرفتن آزادسازی داراییهای ایران از سوی طرف آمریکایی و نیاز به گفتگوهای کارشناسی و فنی دقیقتر در این زمینه، قرار شد مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلامآباد برای نهایی کردن این موضوعات آغاز شود.
ایران معتقد است که آتشبس در لبنان هنوز به طور کامل محقق نشده و آمریکا موظف است که اسراییل را برای اجرای این تعهد ملزم کند. هیات ایرانی این موضوع را به طور جد از طریق واسطه پاکستانی و همچنین در اتاق گفتگو پیگیری میکند. هیات ایرانی با اعلام بدبینی نسبت به طرف مقابل و در نظر گرفتن تجربه بدعهدی های امریکا در مذاکرات قبلی در این دور از گفتگوها با میانجی گری پاکستان حاضر شده است.