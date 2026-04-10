ملت شگفتی ساز ما در یک هماوردی با قدرت اول نظامی مانند کوه با صلابت ایستاد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: امروز این افتخار را داریم که در اربعین قائد عظیم الشان شهیدمان به محضر امام راحل کبیر مشرف شویم. امروز وقتی به خودم و شما توصیه می کنم که رعایت تقوای الهی را پیشه کنید در حضور روح مطهری هستیم که نماد اعلای تقوی در زمان ما بود. اگر بخواهیم تقوی برای ما تمثل عینی پیداکند بعد از اولیای خدا می توانیم به صورت عینیت یافته در دو امام مان مشاهده کنیم. امام راحل کبیر و امام قائد شهید.

وی ادامه داد: انها مثال عالی اطاعت از حق در روزگار ما بودند. میراث بزرگ خمینی کبیر به عنوان بنیان مرصوص برای تامین سعادت و خوشبختی جمعی مومنان ولایت فقیه بود. ولایت فقیه است که در عصر غیبت می درخشد امام راحل عظیم الشان ما به عنوان فقیهی ژرف اندیش با احیای ولایت فقیه در روزگار ما و تحقق عینی آن همراه با امت ایثارگر عصر جدیدی را در تمدن اسلامی آغاز کردند. ولایت فقیه ما را از ظلمات طاغوت خارج کرد و به نور ولایت الهی منور کرد. این جلوه ولایت الهی که سایه ولایت عظمی ولایت خداست نسخه ای حقیقی برای حیات طیبه در عصر غیبت است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: در این نسخه شفابخش درمان همه دردها و آلام روزگار ما نهفته است این هدیه گرانبهای غدیر برای عصر غیبت و اداره بشریت در عصر غیبت ولی الله الاعظم است. ملت عزیز ما در همراهی با امام راحل برای تحقق این امر الهی هیچ کم نگذاشت و این رجل الهی آن حجت بزرگ خدا در روزگار ما، توانست همراه با امت طی یک دهه یک نمونه و الگوی فرازمند از این حقیقت درخشنده را در اختیار بشریت قرار دهد کار را زمانی آغاز کرد که ظلمات متراکم کفر و شرک روزگار ما را در تاریکی فروبرده بود. این نور الهی درخشید و روزگار ما را روشن کرد و عصر جدیدی آغاز شد که به حق این عصر با نام او شناخته شده است.

حاج علی اکبری گفت: این میراث بزرگ به وسیله شاگرد برجسته این مکتب کسی که نسخه ممتاز یعنی امام خامنه ای عزیز شهید ما این میراث گرانبها هم حفظ هم تثبیت شد و هم تعالی پیدا کرد و به روز شد و ماندگار شد. نقش این انسان الهی هم در ارائه بنیان های قرآنی نظریه الهی ولایت فقیه در طرح کلی اندیشه اسلامی هم ارائه بنیان های تاریخی وجود در سیره ائمه علیه السلام در نظریه انسان 250 ساله آمده است.

وی ادامه داد: رهبر شهید عزیز ما توانست در تحقق این مبانی و ارائه مبانی غدیر نقش فوق العاده ای داشته باشد و همراهی مومنانه وخالصانه و عاشقانه در دوران مبارزه با استاد برجسته خودش هیچ فرونگذاشت برای تحقق این امر الهی در همه عرصه های مبارزاتی مجاهدانه و عاشقانه حضور پیدا کرد در مبارزه با نظام طاغوتی در تحمل رنج مبارزات در تحمل شکنجه ها و زندانها تا کار تربیت و تربیت کادر و نیرو برای تحقق این آرزوی بزرگ تا کار فکری و تبلیغی و کار تشکیلاتی و مبارزه همیشه در کنار امام بزرگوار ما یک چهره سید با نشاط جوان فرزانه دانشمند شجاع غیور و خوشفکر را مشاهده می کنید که دربین اصحاب امام در حلقه اول و لو از نظر سنی از بسیاری جوانتر بود اما به تعبیر امام مانند خورشیدی می درخشید. از امام جمعگی تهران که این افتخار برای تهرانی ها ماند که امام جمعه تهران چنین شخصیتی بود.

وی در ادامه خطبه های این هفته نماز جمعه تهران گفت: انشالله به توفیق الهی در همراهی امت و امام شاهد درخشش گسترده نور ولایت فقیه در روزگار ما خواهیم بود.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احساس یتیمی امت پس از شهادت رهبر عزیز، اظهار داشت: رهبر شهید قدرت ولایت فقیه را در عبور کشور از بحرانها و فتنه‌ها به خوبی نشان داد. ایشان با معنویت، عرفان، اخلاق، اشکهای نیمهشب و توسلات مداوم به درگاه الهی و حضرت ولیعصر(عج)، الگویی از حکمرانی سعادتآفرین ارائه کردند. همچنین با به جای گذاشتن هزاران صفحه محتوای عالی از مکتب امام، زمینه را برای ادامه این راه فراهم ساختند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این مسیر توسط حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای، از خداوند متعال رضوان و درود الهی برای همه شهدا و امام راحل مسئلت کرد.

وی با اشاره به آخرین پیام رهبر انقلاب گفت: سخنان آلوده دلها را آلوده می کند. رهبر انقلاب فرمودند گوش تان را به رسانه هایی که تحت حمایت استکبار هستند نسپارید اگر هم شنیدید به آن اعتماد نکنید چراکه همه شنیدن مسئولیت دارد و هم پذیرفتن.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: خداراشاکریم که پیام سرشار از صفا و معنویت و بصریت و حماسه رهبر عزیزمان را در اربعین قائد شهید و در این موقعیت خاص از دفاع مقدس سوم دریافت کردیم. مثل همیشه اطمینان بخش امید آفرین و بصیرت زا، وحدت بخش و حماسه ساز بود. در قسمتی از این پیام روح افزا آمده بود امروز و تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم به جرئت می توان گفت شما ملت ایران پیروز حقیقی میدان بوده اید. ملت عزیز ایران جنگ تحمیلی سوم را به حماسه دفاع مقدس سوم تبدیل کرد. این جمله محل گفتگوی ما در این خطبه است.

وی ادامه داد: به اذعان کارشناسان برجسته نظامی در سطح جهان و شخصیت های سیاسی در حوزه بین الملل ورسانه های کشورهای متخاصم حتی، ایران سربلند با قاطعیت از این چله جهاد و حماسه بیرون آمد و میراث باشکوه امامین انقلاب را به شایستگی حفاظت کرد. مکتب مقاومت اینگونه پاسخ می گیرد. مکتب سیدالشهدا به قرائت خمینی کبیر خامنه ای عزیز شهید.

حاج علی اکبری گفت: فرمودند اگر مقاومت کنید به قله ها خواهید رسید کاری که هیچ امتی بعد از پیامبر عزیزما نتوانست محقق کنید گویا این رسالت بر عهده ملت صبور ایران است. این ماموریت بزرگ و الهی به ملت ایران سپرده شده است و این همان بشارت فتح و پیروزی بزرگی است که به لطف خدا تا این مرحله به ما داده شده است. ملت شگفتی ساز ما در یک هماوردی با قدرت اول نظامی علمی دیپلماسی و اقتصادی مانند کوه با صلابت ایستاد.

وی در ادامه خطبه های این هفته نماز جمعه تهران گفت: دشمن به تله انزواع افتاد و رسوا شد و می خواست با عملیات هلی برن اورانیوم غنی شده به خیال خود سرقت کند اما طبس دو شکل گرفت و دستگاه نظامی او در وسط بیابان های ما منهدم شد و به آتش کشیده شد. میخواست پدافند ما را زمین گیر کند پدافند نوین ما به میدان آمد وکلکسیونی از انواع و اقسام پیشرفته ترین هواپیماها و هواگردهای انها را بر باد فنا داد. میخواست قدرت موشکی ما را نابود کند.

وی تصریح کرد: میخواست ورود زمینی داشته باشد قبل از اینک بخواهد راه بیفتد در کویت، امارات و در جاهای دیگر زمین گیر شد میخواست از گروهک های تجزیه طلب استفاده کند قبل از اینکه بخواهند حرکت کنند زمینگیر شدند. میخواست قدرت دریایی خود را به رخ بکشد آن دوناو غول پیکر را آورد که یکی به تیر غیب گرفتار شد ودیگری هم از ترس ضربت فرزندان اسلام در آبهای بین المللی مایل ها از ما فاصله گرفت و به انزوا رفت. میخواست برای رژیم نحس صهیونیستی سپر امنیتی و قدرت بازدارندگی ایجاد کند اول چشم های او را در منطقه کور کردیم و آنگاه در زیر ضربات مستمر موشک ها زندگی و دودمان رژیم صهیونیستی به بادفنا رفت. نمیگذارند واقعیت را ببنیم حیفا و وتل آویو مانند غزه شد درباره بازگشایی تنگه هرمز با ما صحبت می کردند ما داشتیم درباره بستن تنگه باب المندب صحبت می کردیم.

وی تصریح کرد: تا الان 18 میلیون جان فدا ثبت نام کرده اند.میخواست از اهرم زدن زیرساخت ها استفاده کند و زنجیره انسانی تشکیل شد.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه نظام ما دارای رهبری بیدار، هوشیار و آماده در صحنه است، تأکید کرد: نیروهای میدانی ما خود را از وضعیت جنگی خارج نمی‌کنند و مردم نیز صحنه را خالی نخواهند کرد. تنها راه ادامه پیروزی‌ها، حفظ وحدت و انسجام است. در جنگ روایت ها هم باخت در جنگ روانی هم موفق نشد. دیگر حرفهای او و توییت های او به مضحکه جهانی تبدیل شده است. امپراطوری کفر، شرک و نفاق ورشکسته خسته درمانده و ملامت شده در برابر اراده وفولادین ملت بزرگ و مومن ما زانو زد و پیام هایی که رد و بدل می کرد کاغذ 15 تایی پیشنهاد خود را پس گرفت و کاغذ 10 تایی پیشنهاد ما را پذیرفت و همسایه محترم ما را واسطه قرار داد. الان فرمودند یک سکوت است ممکن است مصلحت باشد در عرصه نبرد سکوتی برقرار باشد اما دستها روی ماشه است و ملت ایران و نظام ما تحت رهبری رهبر هوشیار ما دیگر فریب نمی خورد و نیروهای میدانی ما خود را از وضعیت جنگی خارج نکرده و هم مردم عزیز ما صحنه را خالی نکرده و جدی تر از قبل در میدان حضور دارند و این خواسته رهبر عزیزمان را اجابت می کنند.

وی تصریح کرد: تنها راه ادامه پیروزی های ماوحدتو انسجامی است که باید حفظ کنیم به مسئولان عالی رتبه و شورای عالی امنیت ملی اطمینان داریم چراکه تحت رهبری رهبر عظیم الشان مصالح ملت را دنبال می کنند اما یک سرسوزن به دشمن اعتماد نداریم. این دشمن قابل اعتماد نیست مگر اینکه همه آنچه را که قبول کرده است محقق شود. به برادران و خواهران عزیز عرض ارادت می کنیم به ویژه در لبنان عزیز.ما اعلام کردیم خط قرمز ما جبهه مقاومت به ویژه لبنان عزیز ما است و اگر ادامه دهند نیروهای مسلح ما ضربات سهمگینی بر آنها وارد خواهند کرد.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری ضمن سلام و درود به شهید سید کمال خرازی، که از ایشان به عنوان شخصیتی نورانی یاد کرد، گفت: از طرف همه ارواح مطهر، سلام می‌کنم و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، تقاص خون تک تک این شهدا را به لطف خدای متعال خواهیم گرفت.

