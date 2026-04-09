گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و روسیه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از تصمیم مسئولانه روسیه در مخالفت با قطعنامه غیرمنطقی و یک‌سویه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به تحولات منطقه، این اقدام را در جلوگیری از تشدید تنش‌ موثر ارزیابی کرد.

عراقچی با اشاره به رویکرد مسئولانه ایران در پذیرش آتش‌بس، بر مسئولیت آمریکا برای عمل به تعهدش مبنی بر توقف جنگ در تمامی مناطق از جمله لبنان تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران در خصوص آخرین وضعیت تنگه هرمز، تصریح کرد: تردد امن در این آبراه بر اساس دستورالعمل‌ها و در هماهنگی با نیروهای مسلح ایران و از طریق مسیرهای تعیین‌شده و با رعایت تدابیر فنی موجود مقدور خواهد بود، البته اگر طرف آمریکایی به تعهدات خود پایبند باشد.

وزیر امور خارجه روسیه با استقبال از توقف تجاوز نظامی علیه ایران، بر حمایت این کشور از تلاش‌ها برای پایان جنگ و بازگشت ثبات و امنیت پایدار در کل منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین به همکاری مشترک ایران و روسیه در چارچوب یونسکو برای محکوم کردن حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به اماکن تاریخی و دینی، از جمله کلیسای ارتدوکس نیکلای مقدس در تهران اشاره کرد.

انتهای پیام/