پولادی در گفتوگو با ایلنا:
ظرف یک یا دو روز آینده تکلیف زمان برگزاری انتخابات شوراها مشخص میشود/ تجمعات مردمی جای تبلیغات انتخابات نیست
نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: در جلسه هیات مرکزی با آقای زینیوند گفته شد که با توجه به اینکه وزارت کشور هم اعلام کرده و باتوجه به شرایط جنگی و حملات ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل نیاز داریم یک تغییری در روند برگزاری انتخابات داشته باشیم.
کامران پولادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره روند برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و اینکه آیا امکان تعویق این انتخابات در شرایط جنگی کشور وجود دارد، گفت: جلسات انتخابات با حضور هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، آقای زینیوند معاون وزیر کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و معاونین بر قوانین برگزار شد.
نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: در آنجا گفته شد که با توجه به اینکه وزارت کشور هم اعلام کرده و باتوجه به شرایط جنگی و حملات ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل نیاز داریم یک تغییری در روند برگزاری انتخابات داشته باشیم.
وی ادامه داد: بحث ۴۵ روز بعد از توقف جنگ تا برگزاری انتخابات و ۴۵ روز بعد هم پایان کار شوراهای شهر و روستا مطرح شد و این مورد تقریبا پخته شده است و ظرف یک یا دو روز آینده مشخص میشود.
پولادی در پاسخ به اینکه برخی مدعی شدهاند برخی نامزدهای انتخابات شهر و روستا از تجمعات مردمی که این روزها و شبها در کشور برگزار میشود برای تبلیغات خودشان استفاده میکنند آیا این کار خلاف قانون انتخابات است، گفت: تبلیغات برابر فرآیند قانون انتخابات باید ۷ روز مانده تا انتخابات آغاز شود.
وی با بیان اینکه قانون روند و فرآیند تبلیغات برای انتخابات را مصوب و تعیین تکلیف کرده است، اظهار داشت: اینکه چه کسی این مصداقها را بداند و چه کسانی دارند این کار را انجام میدهند را اطلاعی ندارم و اگر مصادیقی باشد حتما برخورد میکنند.
نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تاکید کرد: اجتماعات ما محل تبلیغات انتخابات نیست و تقویم انتخابات همه موارد را تعیین کرده است.