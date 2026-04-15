کامران پولادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره روند برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و این‌که آیا امکان تعویق این انتخابات در شرایط جنگی کشور وجود دارد، گفت: جلسات انتخابات با حضور هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، آقای زینی‌وند معاون وزیر کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و معاونین بر قوانین برگزار شد.

نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: در آنجا گفته شد که با توجه به این‌که وزارت کشور هم اعلام کرده و باتوجه به شرایط جنگی و حملات ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل نیاز داریم یک تغییری در روند برگزاری انتخابات داشته باشیم.

وی ادامه داد: بحث ۴۵ روز بعد از توقف جنگ تا برگزاری انتخابات و ۴۵ روز بعد هم پایان کار شوراهای شهر و روستا مطرح شد و این مورد تقریبا پخته شده است و ظرف یک یا دو روز آینده مشخص می‌شود.

پولادی در پاسخ به اینکه برخی مدعی شده‌اند برخی نامزدهای انتخابات شهر و روستا از تجمعات مردمی که این روزها و شب‌ها در کشور برگزار می‌شود برای تبلیغات خودشان استفاده می‌کنند آیا این کار خلاف قانون انتخابات است، گفت: تبلیغات برابر فرآیند قانون انتخابات باید ۷ روز مانده تا انتخابات آغاز شود.

وی با بیان اینکه قانون روند و فرآیند تبلیغات برای انتخابات را مصوب و تعیین تکلیف کرده است، اظهار داشت: اینکه چه کسی این مصداق‌ها را بداند و چه کسانی دارند این کار را انجام می‌دهند را اطلاعی ندارم و اگر مصادیقی باشد حتما برخورد می‌کنند.

نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تاکید کرد: اجتماعات ما محل تبلیغات انتخابات نیست و تقویم انتخابات همه موارد را تعیین کرده است.

انتهای پیام/