تاکید سید حسن خمینی بر تداوم راه دفاع از ایران پس از شهادت سردار خادمی

وی در این پیام ضمن اشاره به اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که چنین اقدامات تروریستی خللی در مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران ایجاد نخواهد کرد و راه دفاع از ایران اسلامی با حضور مستمر مردم و نیروهای مدافع ادامه خواهد یافت.

در متن پیام حسن خمینی آمده است:

« بسمه تعالی

شهادت سردار خادمی فرمانده فداکار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر فرماندهی کل قوا، پاسداران انقلاب و مردم شریف ایران تسلیت عرض می کنم.

ترورهای زبونانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی خللی در مقاومت ملت ایران پدید نمی آورد و مسیر پر افتخار دفاع از ایران اسلامی، با حضور بی تزلزل ملت همیشه در صحنه و رزمندگان دلیر آن تداوم دارد.

اینجانب برای این شهید عزیز، حشر با سید و سالار شهیدان و خیل عظیم شهدا را خواستارم و برای روح این شهید علوّ درجات را از محضر خدای متعال خواستارم.

سید حسن خمینی

۱۸ فروردین ۱۴۰۵»