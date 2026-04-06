به گزارش ایلنا،اصغر جهانگیر در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سخنانی به تبیین برنامه‌ها و راهبرد‌های این معاونت در سال جدید پرداخت و گفت: نکته مهم و اساسی این است که به دلیل شرایط جنگی و اهمیت امنیت ملی و نقش برآب کردن نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان باید در سال جاری، نگرش جدیدی در حوزه اجتماعی داشته باشیم و معاونت ما برنامه‌ها و ماموریت‌های ویژه‌ای را در حوزه اجتماعی طراحی کرده و اجرایی خواهد کرد.

وی افزود: باید ایده‌های خلاقانه‌ای را با توجه به مقتضیات زمان و زمانه جنگ و پساجنگ در حوزه اجتماع یبه صحنه بیاوریم و این ایده‌ها را به برنامه‌ها و دستورکار‌های ویژه تبدیل کنیم؛ بنابراین ضمن اینکه معاونت، طبق ماموریت و رسالت ذاتی خود بر موضوع پیشگیری از جرم متمرکز است ولی امسال در حوزه اجتماعی، نقش آفرینی ویژه‌ای باید داشته باشیم و از همه ظرفیت‌ها بخصوص مشارکت‌های مردمی نیز باید بهره برد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: بطور مستمر باید از طریق معاونت‌های اجتماعی دادگستری‌ها در سراسر کشور با استان‌ها ارتباط گرفت و مشکلات و چالش‌های مردم که درپی جنگ رخ داده را پیگیری کنیم. برای حل مشکلات مردم باید از همه ظرفیت‌ها و تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط استفاده کرد.

وی همچنین بطور مصداقی به مساله آسیب دیدن برخی خانه‌ها در جنگ پرداخت و گفت: از همان ابتدا باید پیگیری کرد تا از اموال مردم مراقبت شود تا اینکه نهاد‌های مسئول در ادامه به بازسازی متمرکز شوند. ضمن اینکه باید از ایده نهضت مردمی برای بازسازی استفاده کرد و با مردم، خانه‌های آسیب دیده مردم را ساخت.

جهانگیر به ضرورت حمایت از ایرانیان خارج کشور که قصد ورود و خدمت به ایران را دارند پرداخت و افزود: لازم است تا کارگروهی در این زمینه تشکیل بشود که زمینه ورود و استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور را برای پیشرفت و آبادانی تسهیل کند.

وی به موضوع «امید اجتماعی» در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: کار‌های خوبی که از سوی سمن‌ها و خیرین در راستای کمک به حل مشکلات مردم و کاهش تبعات چالش‌های شرایط جنگی انجام می‌شود باید نشر و بازتاب داد و رسانه‌ها هم باید در این زمینه کمک کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در سخنان خود به موضوع جلوگیری از دوقطبی‌های کاذب در کشور که در راستای هدف دشمن استو ضرورت انسجام و وحدت ملی تاکید کرد.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دشمنان ایران در به راه انداختن جنگ رمضان علیه ایران اسلامی اشتباه بزرگی کردند، گفت: در واقع دشمنانایران قبل از جنگ و آغاز تجاوز در ۹ اسفند، «جنگ محاسبات» را باخته بودند فکر می‌کردند در یک بازه زمانی چند روزه همه چیز را تمام می‌کنند و در سودای براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بودند ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که ایران در کمتر از دو ساعت به تجاوز دشمن پاسخ داد و امروز موج این پاسخ‌ها و ضربات کوبنده کشورمان در حال رسیدن به صدمین موج است.

ویبا بیان اینکه به موازات اینکه نیرو‌های مسلح غیور و دلیر ما در میدان درخشیدند افزود: مردم ما کاری کردند که در دنیا بی نظیر است و آن حضور هر روزه آنها در تمامی دوره جنگ است که به خیابان‌ها می‌آیند و پشتوانه محکمی برای «میدان» و نیرو‌های مسلح ما شده‌اند. یک تعبیر بلند و تاریخی رهبر شهیدمان داشتند که؛ خداوند مردم را برای رفع فتنه‌ها مبعوث خواهد کرد.. انصافا مردم در این جنگ اخیر مبعوث شده‌اند و بعثتی دوباره آفریدند.

جهانگیر همچنین در این نشست با تبریک مجدد انتصاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظلهالعالی) به عنوان رهبر انقلاب اسلامیمی به شعار سال مبنی بر «اقتصادمقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اشاره کرد و اظهار داشت: شعار سال یک تابلو و نقشه راه راهبردی است که باید نصب العین مسئولان و کارگزاران نظام در تمام سطوح باشد تا برای تحقق حداکثری آن، جهاد و مجاهدت کنند. قوه قضاییه هم در این زمینه برنامه‌ها و تدابیر ویژه‌ای طراحی کرده است و همه ظرفیت‌های عدلیه استفاده خواهد شد تا اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی بروز و ظهور برجسته‌ای پیدا کند.