دادستان کل کشور:

مجاهدتهای شهید خادمی الهام‌بخش ادامه مسیر پاسداری از امنیت و عزت ایران اسلامی خواهد بود
کد خبر : 1770154
دادستان کل کشور به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی پیام تسلیتی صادر کرد.

 

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت حجت الاسلام موحدی آزاد بشرح زیر است: 

«بسم‌الله الرحمن الرحیم  

بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور و همه دلسوزان ایران اسلامی است. آن مجاهد خستگی‌ناپذیر سال‌ها با اخلاص، شجاعت و تدبیر در مسیر صیانت از امنیت و استقلال میهن گام برداشت و سرانجام مزد سال‌ها مجاهدت خود را با نائل آمدن به مقام رفیع شهادت دریافت کرد.

بی‌تردید خدمات و مجاهدت‌های آن فرمانده متعهد در عرصه‌های حساس اطلاعاتی و امنیتی در حافظه تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد ماند و راه و آرمان او الهام‌بخش ادامه مسیر پاسداری از امنیت و عزت ایران اسلامی خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت این شهادت، آن را به محضر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظله العالی)، خانواده معزز آن شهید والامقام و همرزمان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید بزرگوار علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمد موحدی‌آزاد

دادستان کل کشور»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
