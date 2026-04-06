به گزارش ایلنا، پیام تسلیت حجت الاسلام موحدی آزاد بشرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور و همه دلسوزان ایران اسلامی است. آن مجاهد خستگی‌ناپذیر سال‌ها با اخلاص، شجاعت و تدبیر در مسیر صیانت از امنیت و استقلال میهن گام برداشت و سرانجام مزد سال‌ها مجاهدت خود را با نائل آمدن به مقام رفیع شهادت دریافت کرد.

بی‌تردید خدمات و مجاهدت‌های آن فرمانده متعهد در عرصه‌های حساس اطلاعاتی و امنیتی در حافظه تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد ماند و راه و آرمان او الهام‌بخش ادامه مسیر پاسداری از امنیت و عزت ایران اسلامی خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت این شهادت، آن را به محضر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظله العالی)، خانواده معزز آن شهید والامقام و همرزمان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید بزرگوار علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمد موحدی‌آزاد

دادستان کل کشور»