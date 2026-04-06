قلب دانشگاهیان برای میهن می تپد/ دانشگاهیان در دو محور «تولید ایده» و «کنشگری هدفمند» به میدان بیایند

به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری، با بیان اینکه نظام آموزش عالی ایران بعد از انقلاب اسلامی و بویژه در سال های اخیر، سرمایه‌ی بی‌بدیلی از دانش و تخصص را در کالبد کشور دمیده است، گفت: امروز ما با جامعه‌ای فرهیخته روبرو هستیم که ستون‌های دانایی کشور را شکل می‌دهند. بخشی در درون این نظام مشغول فعالیت‌اند و بخشی دیگر در عرصه‌های مختلف اجرایی، صنعتی و فرهنگی کشور ایفای نقش می‌کنند.

وی افزود: اکنون که در میانه‌ی یک جنگ ظالمانه و تحمیلی از سوی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار داریم، ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه تجربه‌های متعدد داخلی و خارجی نشان می‌دهد که هرجا از توان دانشگاهیان به‌صورت نظام‌مند استفاده شده، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است، خاطرنشان کرد: اکنون نیز با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال جامعه دانشگاهی، می‌توان به نتایجی مؤثر و حتی تحول‌آفرین دست یافت.

وی ادامه داد: اساتید و نخبگان متعهد ما که قلبشان برای میهن می‌تپد، می‌توانند در این بزنگاه تاریخی، با حضور موثر در میدان فکر و اندیشه به یاری خط مقدم میدان های دیگر شامل میدان نبرد و میدان حضور مردم در خیابان بیایند.

نگاهداری در تشریح پیشنهادی در بهره‌مندی از ظرفیت علمی کشور در این شرایط، عنوان کرد: بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بهره‌گیری از ظرفیت جامعه دانشگاهی، به‌ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، در دو محور اصلی «تولید ایده‌های راهبردی» و «کنشگری منسجم و هدفمند» ساماندهی شود.

وی افزود: چنانچه بتوان با طراحی دقیق، مشارکت جامعه دانشگاهی را در این دو محور به‌صورت سازمان‌یافته و هدفمند فعال کرد، می‌توان انتظار داشت که این ظرفیت عظیم به یکی از ارکان اثرگذار در عبور از شرایط بحرانی تبدیل شود و در کنار آن اثرقابل توجهی بر ارتقای همبستگی ملی میهن از این مسیر داشته باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: این تجربه می‌تواند جایگاه دانشگاه را در آینده کشور به‌عنوان یک نهاد راهبردی در مسیر توسعه و پیشرفت تثبیت کند.

وی در تشریح تولید ایده های راهبردی، با بیان اینکه این ایده ها می تواند نقش مهمی در پشتیبانی از تصمیم سازی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و رسانه ای ایفا کند، توضیح داد: این ایده ها می تواند شامل ارائه راهکارهایی برای تبدیل دستاوردهای میدانی به نتایج پایدار در عرصه سیاست و دیپلماسی، طراحی سازوکارهای عملی برای شکل گیری تعادل امنیتی پایدار در غرب آسیا مبتنی بر منافع ملی و محوریت قدرت ایران، شناسایی و رفع گلوگاه های ساختاری در حوزه های حیاتی کشور، توسعه راهکارهای فناورانه در حوزه های امنیتی، سایبری و زیرساختی و طراحی سناریوهای آینده نگر برای مواجهه با تحوالت پیشرو، باشد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، در تبیین اقدامات محور کنشگری منسجم و هدفمند با اشاره به اینکه جامعه دانشگاهی به واسطه اعتبار علمی و اجتماعی خود، از ظرفیت بالایی برای اثرگذاری در افکار عمومی داخلی و بین المللی برخوردار است، تصریح کرد: این اقدامات می تواند شامل تولید و انتشار یادداشت ها و تحلیل های علمی در رسانه های معتبر بین المللی، حضور فعال در مجامع علمی جهانی و طرح دیدگاه های مستند و مستدل،‌ بهره گیری از شبکه های علمی و دانشگاهی برای انتقال پیام و ایجاد همگرایی و ایفای نقش در تقویت انسجام اجتماعی و امیدآفرینی در داخل کشور،‌ باشد.

وی در تشریح سازوکار اجرایی این طرح در محور تولید ایده های راهبردی، عنوان کرد: برای این موضوع می توان به مواردی چون ایجاد دبیرخانه مرکزی با مشارکت دانشگاه های برتر برای تعریف اولویت ها و مسائل کلیدی،‌ تشکیل کارگروههای تخصصیدر حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فناوری، رسانه و...،‌ راهاندازی فراخوان ملی ایده با مشارکت اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، طراحی نظام ارزیابی و داوری برای انتخاب ایده های برتر و کاربردی،‌ ایجاد پل ارتباطی با نهادهای تصمیم گیرجهت انتقال و بهره برداری از ایده ها و حمایت از تبدیل ایده به طرح اجرایی از طریق تأمین منابع و پشتیبانی نهادی،‌ اشاره کرد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، همچنین در خصوص پیاده سازی محور کنشگری منسجم و هدفمند بر اقداماتی چون شناسایی و سازماندهی اساتید اثرگذار بین المللی در قالب یک شبکه هماهنگ، ایجاد تیم های تولید محتوا برای نگارش یادداشت، تحلیل و گزارش به زبان های مختلف، برقراری ارتباط با رسانه ها ومجامع علمی معتبر جهانی برای ارسال پیام وانتشار محتوا، برنامه ریزی حضور هدفمند در کنفرانس ها و مجامع علمی بین المللی، راه اندازی پویش های علمی و رسانه ای با محوریت دانشگاهیان و تقویت نقش دانشگاهیان در فضای داخلی برای افزایش همبستگی اجتماعی و امید عمومی، تاکید کرد.

انتهای پیام/