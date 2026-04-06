واکنش عراقچی به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به نیروگاه بوشهر

وزیر خارجه کورمان در واکنش به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به نیروگاه بوشهر نوشت: هرگونه تشعشعات رادیواکتیو، نه تهران، بلکه پایتخت‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به نیروگاه بوشهر، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

آیا واکنش‌های تند و گسترده غرب نسبت به درگیری‌ها در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین را به یاد دارید؟

اکنون آمریکا و اسرائیل چهار بار نیروگاه بوشهر را بمباران کرده‌اند.

هرگونه تشعشعات رادیواکتیو، نه تهران، بلکه پایتخت‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

حملات به زیرساخت‌های پتروشیمی ما نیز به‌خوبی اهداف واقعی این اقدامات را آشکار می‌کند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
